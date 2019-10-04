Ekopazar'da bu hafta: 5 Ekim Cumartesi

5 Ekim 2019 Cumartesi Saat 11:00’DE BEYAZ TV ekranlarında yayınlanacak programımızı kaçırmayın!
EKOPAZAR’IN BU HAFTAKİ KONU VE KONUKLARI:
EMİN EVİM 147 BİN AİLEYİ EV VE OTOMOBİL SAHİBİ YAPTI
FAİZ ÖDEMEDEN OTOMOBİL YA DA KONUT SAHİBİ OLMAK MÜMKÜN MÜ? İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN UYGUN FİYATLARLA EV YA DA OTOMOBİL SAHİBİ OLMALARINI SAĞLAYAN FAİZSİZ EL BİRLİĞİ SİSTEMİNİN TÜRKİYE’DEKİ KURUCUSU EMİN ŞİRKETLER GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN ÜSTÜN, BU GÜNE KADAR 147 BİN AİLEYİ EV YA DA OTOMOBİL SAHİBİ YAPMAYI BAŞARDI. EKOPAZAR GENEL YAYIN YÖNETMENİ KAMURAN ABACIOĞLU’NUN SORULARINI YANITLAYAN EMİN ÜSTÜN, BAŞTA FAİZSİZ EL BİRLİĞİ SİSTEMİ OLMAK ÜZERE GRUBUN FAALİYET ALANLARINI EKOPAZAR’A ANLATTI.
SİMİTÇİ DÜNYASI DORTMUND ŞUBESİ AÇILDI
AYRICALIKLI KONSEPTİYLE YEME-İÇME SEKTÖRÜNDE FARK YARATAN, SÜRDÜRDÜĞÜ KESİNTİSİZ YATIRIMLARI VE BÜYÜMESİYLE DİKKAT ÇEKEN SİMİTÇİ DÜNYASI, ALMANYA’NIN DORTMUND ŞEHRİNDE YENİ ŞUBESİNİN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ. SİMİTÇİ DÜNYASI GENEL MÜDÜRÜ LEVENT YILDIRIM ve ALMANYA MASTER FRANCHISE MUZAFFER DAŞKIN İLE MEHMET TUNÇ EKOPAZAR HOLLANDA TEMSİLCİSİ ZİYA DEVELİ'NİN SORULARINI YANITLADI.