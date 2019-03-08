EKOPAZAR'DA BU HAFTA

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ NABZINI TUTAN EKOPAZAR’IN BU HAFTAKİ KONU VE KONUKLARI ŞÖYLE:
TURQUALITY PROGRAMI
PROGROUP ULUSLARARASI DANIŞMANLIK, MÜSİAD MİLLİ MARKALAR ÇALIŞMA GRUBU, TURQUALİTY PATRONLAR PLATFORMU VE İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İTÜ) SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ İŞBİRLİĞİ İLE “UÇTAN UCA MARKA VE TURQUALİTY UZMANLIK VE VİZYON PROGRAMI” BAŞLADI. PROGRAMIN AÇILIŞI, DEVLET ESKİ BAKANI KÜRŞAT TÜZMEN, İTÜ REKTÖRÜ PROF. DR. MEHMET KARACA, PROGROUP BAŞKANI DR. SALİM ÇAM’IN KATILIMI İLE 2 MART 2019 CUMARTESİ GÜNÜ İTÜ MAÇKA KAMPÜSÜ’NDE YAPILDI. ÜLKEMİZİN İLK VE KAPSAMLI “UÇTAN UCA MARKA VE TURQUALİTY UZMANLIK VE VİZYON PROGRAMI” İLE TÜRK ŞİRKETLERİ İÇİN ÜST DÜZEY UZMAN VE YÖNETİCİLERİN YETİŞTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR.
ASTAŞ JUKİ
TÜRK TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNE, DÜNYANIN EN İLERİ TEKNOLOJİLERİYLE 35 YILI AŞKIN SÜREDİR HİZMET SUNAN ASTAŞ JUKİ FİRMASININ BAŞARISI EKOPAZAR’DA EKRANA GELİYOR. EKOPAZAR YAYIN KURULU ÜYESİ BİLAL KOÇAK, ASTAŞ JUKİ YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI HASAN KAYA AŞCI VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ TURGAY AŞCI İLE ÖZEL RÖPORTAJ GERÇEKLEŞTİRDİ. TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDEKİ TEKNOLOJİK GELİŞMELER EKOPAZAR’DA YER ALIYOR.
HOLLANDA DENK PARTİSİ
HOLLANDA’DA TÜRKLERİN KURDUĞU DENK PARTİSİ EKOPAZAR’DA EKRANA GELİYOR. PARTİNİN BAŞKANI VE MİLLETVEKİLİ SELÇUK ÖZTÜRK İLE EKOPAZAR HOLLANDA TEMSİLCİSİ ZİYA DEVELİ’NİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÖZEL RÖPORTAJDA DENK PARTİSİ’NİN ÇALIŞMALARI GÜNDEME GETİRİLİYOR.
GARDENLUX VERANDA
HOLLANDA’DA YAŞAYAN TÜRK GİRİŞİMCİSİ UĞUR DEMİRCİ’NİN, BU ÜLKEDE ELDE ETTİĞİ BAŞARI EKOPAZAR’DA EKRANA GELECEK BİR DİĞER KONU. DEMİRCİ’NİN HOLLANDA’DA GRANDELUX VERANDA ADIYLA HİZMETE AÇTIĞI FİRMA, VERANDA SEKTÖRÜNDE FAALİYET SÜRÜDÜRÜYOR.
EKOPAZAR, 10 MART 2019 PAZAR SAAT 14.00’TE BEYAZ TV’DE