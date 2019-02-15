EKOPAZAR'DA BU HAFTA

(17 ŞUBAT 2019 PAZAR SAAT 14.00’TE BEYAZ TV’DE)

EKOVİTRİN MEDYA GRUBU TARAFINDAN HAZIRLANAN EKOPAZAR, BEYAZ TV EKRANLARINDA YAYIN HAYATINA DEVAM EDİYOR. İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ ARALIKSIZ TAKİP ETTİĞİ EKOPAZAR, EKONOMİ DÜNYASINDAKİ EN SON GELİŞMELERİ EKRANLARA TAŞIYOR.

EKOPAZAR’IN BU HAFTAKİ KONU BAŞLIKLARI ŞÖYLE;

TÜRKİYE SİGARAYLA SAVAŞ DERNEĞİ, “SİGARAYI BOYKOT GÜNÜ” DÜZENLEDİ

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği, Türkiye’de sigaraya karşı savaşta gelinen son durumu değerlendirmek üzere İstanbul Metrocity Alışveriş Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenledi. Derneğin başkanı Dr. Mustafa AYDIN önderliğinde düzenlenen ve“sigarayı boykot günü” adı verilen etkinliğe katılan sosyal medya fenomenleri ve sanatçılar, sigaranın zararları hakkında önemli mesajlar verdiler.

FAİZSİZ EL BİRLİĞİ SİSTEMİNİN KURUCUSU EMİN ÜSTÜN EKOPAZAR’A KONUŞTU

Faiz ödemeden otomobil ya da konut sahibi olunabilir mi? İnsanların birbirlerine yardım ederek alacakları ev ya da otomobile uygun fiyatlarla sahip olmalarını sağlayan “el birliği” sisteminin Türkiye’deki kurucusu işadamı Emin ÜSTÜN, yönetim kurulu başkanı olduğu Eminevim Şirketler Grubu'yla kurulduğu günden bugüne paydaşlarını ev ve otomobil sahibi yapıyor. Başarılı iş insanı Emin Üstün, sunduğu hizmetleri Ekopazar Genel Yayın Yönetmeni Kamuran Abacıoğlu’na anlattı.

TURQUALİTY UZMANI DR. SALİM ÇAM’DAN MARKALAŞMA YOLUNDA ŞİRKETLERE TAVSİYELER

Dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı Turquality, uluslararası arenada yer almak isteyen şirketleri daha fazla katma değer ve daha fazla pazar payı anlamına gelen güçlü markalar yaratmaya teşvik ediyor. Peki, Turquality programına kimler, nasıl katılabiliyor? Hangi destekler hangi şirketlere veriliyor? İşte, bütün bu merak edilenleri Turquality uzmanı ve aynı zamanda Progroup Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim ÇAM’a sorduk. Ekopazar Genel Koordinatörü Şeref ÖZATA’nın sorularını yanıtlayan Dr. Salim ÇAM, markalaşma yolundaki şirketlere önemli mesajlar verdi.