Ekopazar'da bu hafta

EKOPAZAR’IN BU HAFTAKİ KONU BAŞLIKLARI ŞÖYLE;
MADEN ENDÜSTRİSİNİN EN BÜYÜK BULUŞMA NOKTASI OLAN MADEN TÜRKİYE 2018, SEKTÖR PROFESYONELLERİNİ GEÇTİĞİMİZ HAFTA TÜYAP FUAR MERKEZİNDE BİR ARAYA GETİRDİ. MADENCİLİK ALANINDA YAPTIĞI ÇALIŞMALARLA SEKTÖRÜNÜN ÖNEMLİ MARKALARINDAN BİRİ HALİNE GELEN DMT GRUP, FUARIN ÖNEMLİ KATILIMCILARINDAN BİRİYDİ.
YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN KAYNAKLARINI ÜLKE EKONOMİSİNE KAZANDIRMAK İÇİN ZOR ŞARTLAR ALTINDA ÇALIŞAN İŞLETMELERE, GELİŞMİŞ TEKNOLOJİ VE UZMAN MÜHENDİSLİK DESTEĞİ SUNMAK AMACIYLA 2016 YILINDA KURULAN BEY 1 GRUP MADENCİLİK, MADEN TÜRKİYE 2018’DE DİKKAT ÇEKEN FİRMALAR ARASINDAYDI.
HOLLANDA’DA FAALİYET GÖSTEREN TÜRK GİRİŞİMCİLER FARKLI SEKTÖRLERDE YÜRÜTTÜKLERİ TİCARİ FAALİYETLERİYLE HEM HOLLANDA EKONOMİSİNE KATMA DEĞER SAĞLIYOR, HEM DE TÜRKİYE’YE DÖVİZ KAZANDIRIYOR. İŞTE DECOR WONEN VE LUXURY BED'S FİRMASI DA GİRİŞİMCİ RUHUMUZU HOLLANDA’DA EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDEN MARKALARDAN BİRİ.
EV DEKORASYONU SEKTÖRÜNDE HOLLANDA’DA ÖNEMLİ FURMALAR ARASINDA YER ALAN AYKA BOUW, MÜŞTERİ TALEPLERİNE GÖRE HAZIRLADIĞI TASARIMLARLA BEĞENİ TOPLUYOR. FİRMANIN ÜRETİMİNİ GERÇEKLEŞTİRDİĞİ TV DUVAR ÜNİTELERİ UYGULANDIĞI YERE AYRI BİR ŞIKLIK KAZANDIRIYOR.
LAMİNAT PARKE, FAYANS VE BETON ZEMİNLERDE KALİTESİNİ İSPATLAMİS OLAN MUKA BOUW,
HOLLANDA'VE BELÇİKA'DA HEM EVLERE HEM DE BUYUK PROJELERE HİZMET VERİYOR.
KALİTE VE MÜŞTERİ MEMMUNİYETİNE ONEM VEREN MUKA BOUV CEO'SU MURAT KAYA İLE BİR SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRDİK.
ARTIK ŞÖMİNE KEYFİ İÇİN ELEKTRİĞE YA DA BACAYA GEREK YOK, YENİ NESİL ŞÖMİNELERDE SIVI YAKIT KULLANILDIĞINDA HEM GÖRSEL BİR ŞÖLEN SUNUYOR, HEM DE ORTAYA ÇIKAN ALEVLER ORTAMI ISITIYOR. HOLLANDA’DA ÜRETİMGERÇEKLEŞTİREN DESİGN 4 ALLEZ FİRMASININ BİRBİRİNDEN ŞIK ŞÖMİNE MODELLERİ BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
BUGÜNE KADAR HAYATA GEÇİRDİĞİ PROJELERLE SEKTÖRÜNÜN ÖNEMLİ FİRMALARINDAN BİRİ OLAN DİCLE PROJE İNŞAAT, GÜÇLÜ TEKNİK KADROSU, YENİLİKÇİ, DİNAMİK, VERİMLİVE GÜVENİLİR BİR TAKIM RUHU ANLAYIŞIYLA KALİTELİ HİZMETLER SUNMAYA DEVAM EDİYOR.
EKOPAZAR BU HAFTA SİZLERİ ELAZIĞ MERKEZE BAĞLI KAVAKTEPE KÖYÜNE GÖTÜRÜYOR. BÖLGEDE FAALİYET GÖSTEREN KAVAKTEPE SULAMA KOOPERATİFİ VERDİĞİ HİZMETLERLE ÇİFTÇİLERİN SORUNLARINA ÇÖZÜMLER ÜRETİYOR. KAVAKTEPE KÖYÜ MUHTARI VE AYNI ZAMANDA SULAMA KOOPERATİFİ BAŞKANI OLAN TURGUT ERBAY, HİZMETLERİNİ EKOPAZAR’A ANLATTI.
HİDROMET MAKİNA MÜHENDİSLİK SANAYİ FİRMASI; MAKİNA, HİDROLİK VE PNÖMATİK SİSTEMLER İLE MÜHENDİSLİK, TASARIM, İMALAT VE SATIŞ KONULARINDA FAALİYET GÖSTERİYOR. İŞ ORTAKLARINA KALICI ÇÖZÜMLER ÜRETEN HİDROMET, ECOTECH MARKASIYLA SEKTÖRDE ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP. FİRMANIN YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL ÇELİK’E MİKROFON UZATTIK. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.