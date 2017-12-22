EKOPAZAR'DA BU HAFTA

2015 YILINDA ALMANYA’DA FAALİYETLERİNE BAŞLAYAN KT BANK AG, DÖRDÜNCÜ ŞUBESİNİ KÖLN ŞEHRİNDE AÇTI. EKOVİTRİN DERGİSİ GENEL YAYIN YÖNETMENİ BİLAL KOÇAK, AVRUPA VE EURO BÖLGESİNDE TEK İSLAMİ BANKA OLAN KT BANK AG’NİN KÖLN ŞUBESİNİ ZİYARET ETTİ. AYRINTILAR EKOPAZAR’DA
ŞAHİNLER HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI KEMAL ŞAHİN'İN, GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE ALMANYA’DAGERÇEKLEŞTİRDİĞİ ETKİNLİKLERİ EKOPAZAR EKİBİ OLARAK TAKİP ETTİK. AYRINTILAR EKOPAZAR’DA
TÜRK İŞADAMI MUSTAFA OĞUZ, ALMAN MEDYASININ MERKEZİ KONUMUNDA OLAN NÜRNBERG ŞEHRİNDE KURDUĞU MEDİA BİND ŞİRKETİYLE SEKTÖRÜNDE ZİRVEYE ÇIKMAYI BAŞARDI. MUSTAFA OĞUZ AYRICA MESH STICK TEA’NIN AVRUPA DİSTRÜBÜTÖRLÜĞÜNÜ DE YAPIYOR. AYRINTILAR EKOPAZAR’DA.
ALMANYA’NIN ÖNEMLİ ŞEHİRLERİNDEN NÜRNBERG’DEKİ TÜRK KÖKENLİ İŞLETMELERİN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜ GASTRONOMİ SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTERİYOR. İŞTE ONLARDAN BİRİ DE BİNGÖLLÜ İŞ ADAMI NİYAZİ KOÇ’UN KURDUĞU ÇEŞME RESTORAN. AYRINTILAR EKOPAZAR’DA.
TÜRK GİRİŞİMCİLERİMİZİN ALMANYA’DAKİ BAŞARILARINI EKOPAZAR İZLEYİCİSİYLE BULUŞTURMAYA DEVAM EDİYORUZ. KREFELD’DE TÜRK GİRİŞİMCİLERİMİZİN SAHİBİ OLDUĞU KERVAN MARKET, BAŞ MODA VE ARSLANS KEBAB’I ZİYARET ETTİK. AYRINTILAR EKOPAZAR’DA.
FRANSA’NIN SAN MAKSİMAN KREY ŞEHRİNDE YUSUF, MEHMET VE ŞENOL KILINÇ KARDEŞLERİN BİRLİKTE AÇTIĞI SOFRA SÜPERMARŞE’YE GÖTÜRÜYORUZ ŞİMDİ SİZLERİ. SÜPERMARKET, BÖLGEDE YAŞAYAN TÜRKLER KADAR, DİĞER ÜLKE VATANDAŞLARI TARAFINDAN DA RAĞBET GÖRÜYOR. AYRINTILAR EKOPAZAR’DA.
ERZİNCANLI İŞADAMI HIDIR ULUDAĞ’IN ALMANYA’NIN HATERSHAİM KENTİNDE HİZMETE AÇTIĞI MAİN PALAS, TOPLANTI, DÜĞÜN VE KONSER ORGANİZASYONLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR. MEKAN, ÜNLÜ SANATÇI SEVCAN ORHAN’IN DA SAHNE ALACAĞI YILBAŞI GALASINA HAZIRLANIYOR. AYRINTILAR EKOPAZAR’DA.
TÜRKİYE’NİN YANI BAŞINDAKİ KAFKAS ÜLKESİ GÜRCİSTAN, DEV YATIRIMLARA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR. GELİŞEN EKONOMİSİYLE BÖLGLESİNİN PARLAYAN YILDIZI HALİNEGELEN GÜRCİSTANDA YÜKSELEN BATUMİ WIEV PROJESİ, O DEV YATIRIMLARDAN BİRİ. PROJENİN AYRINTILARI EKOPAZAR’DA.
HOLLANDA’DA BU YIL İLKİ GERÇEKLEŞTİRİLEN FESTİ HİJAB FESTİVALİNDEN RENKLİ GÖRÜNTÜLER EKOPAZAR’DA.
SEVİLEN ŞARKILARIYLA GEÇTİĞİMİZ YAZA DAMGASINI VURAN OĞUZHAN KOÇ, KAHRAMANMARAŞ VE ŞANLIURFA’DA BULUNAN PİAZZA ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE SEVENLERİYLE BULUŞTU. AYRINTILAR EKOPAZAR’DA.
BU HAFTA, EKOPAZAR 24 ARALIK 2017 PAZAR GÜNÜ (TÜRKİYE SAATİYLE 12.55’DE) ATV AVRUPA’DA CANLI YAYIN WWW.ATVAVRUPA.TV İNTERNET ADRESİNDEN EKOPAZAR’I 17 ARALIK 2017 PAZAR GÜNÜ TÜRKİYE SAAT’İYLE 12.55’DE CANLI OLARAK İZLEYEBİLİRSİNİZ.