Ekopazar'da Bu hafta

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (EKOVİTRİN)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ, GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE İKİ ÖNEMLİ ETKİNLİĞE EV SAHİPLİĞİ YAPTI. İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜ DR. MUSTAFA ÇALIŞKAN’IN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞEN METROPOL ŞEHİRLERDE GÜVENLİK KONULU PANEL VE ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRAN YEREL YÖNETİM PROJELERİNİN ELE ALINDIĞI ETKİNLİK BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ.

BENNA GRUP (EVREN)

BENNA GRUP, İMZASINI ATTIĞI PROJELERLE İNŞAAT SEKTÖRÜNDE ADINDAN ÖVGÜYLE SÖZ ETTİRİYOR. FİRMA, EN SON PROJESİ BENNA GARDEN LIFE’I MÜSİAD EXPO’DA GÖRÜCÜYE ÇIKARTTI.

OTİAD BAŞKANI RIDVAN KANDAĞ (ALİ KARABAŞ VE CEREN)

OSMANBEY TEKSTİLCİ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ OTİAD’IN KATKILARIYLA DÜZENLENEN VE TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK ABİYE VE GELİNLİK FUARI CNR FASHİONİST, 72 ÜLKEDEN ALICI HEYETİNİN KATILIMIYLA YEŞİLKÖY FUAR MERKEZİNDE DÜZENLENDİ. EKOPAZAR EKİBİ OLARAK FUARI TAKİP ETTİK VE ORGANİZASYONDA ÖNEMLİ KATKILARI OLAN OTİAD GENEL BAŞKANI RIDVAN KANDAĞ’A MİKROFON UZATTIK.

IN COUTURE BY KIWI (ALİ KARABAŞ VE CEREN)

FASHIONİST’TE BİRBİRİNDEN ŞIK TASARIMLARIYLA BEĞENİ TOPLAYAN MARKALARDAN BİRİ DE IN COUTURE BY KIWI

OLDU. ABİYE GİYİMİN ÖNCÜ MARKALADINDAN BİRİ OLAN IN COUTURE BY KIWI, FUARDA YERLİ VE YABANCI ZİYARETÇİLERDEN TAM NOT ALDI.

ŞENER MUTFAK / PAÇİ (ALİ KARABAŞ VE CEREN)

YENİ İHRACAT PAZARLARI BULUNMASI NOKTASINDA TÜRK MARKALARININ YOLUNU AÇAN ÖNEMLİ FUARLARDAN HOME CONSEPT FUARI GEÇTİĞİMİZ HAFTA İSTANBUL’DA DÜZENLENDİ. FUARIN ÖNEMLİ KATILIMCILARINDAN BİRİ DE PAÇİ MARKASIYLA ÜRÜNLERİNİ PAZARLAYAN ŞENER MUTFAK EŞYALARI OLDU.

SAHRA CAM (GLORE) (ALİ KARABAŞ VE CEREN)

CAMIN BİNLERCE YILDIR İNSAN HAYATININ VAZGEÇİLMEZLİĞİNDEN YOLA ÇIKAN SAHRA CAM, KURULDUĞU 2003 YILINDAN GÜNÜMÜZE GLORE MARKASIYLA DEKORATİF CAM EŞYA ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİRİYOR. BAŞTA ZÜCCACİYE OLMAK ÜZERE, OTEL & RESTORAN, HEDİYELİK EŞYA, PROMOSYON VE DEKORASYON SEKTÖRLERİNDE ÜRETİM GERÇEKLEŞTİREN GLORE, HOME CONSEPT FUARINDA BOY GÖSTERDİ.

OBJE (TUĞÇE ERDOĞAN)

KURULDUĞU 2007 YILINDAN GÜNÜMÜZE PLASTİK TASARIM SEKTÖRÜNDE TÜRKİYE’NİN EN HIZLI GELİŞEN ÜRETİCİ VE İHRACATÇI FİRMALARINDAN BİRİ OLAN OBJE PLASTİK, BUGÜN 4000 M2 KAPALI ALANDA, ALANINDA UZMAN YAKLAŞIK 50 ÇALIŞANIYLA ÜRETİM GERÇEKLEŞTİRİYOR. TÜRKİYE DIŞINDA 25 ÜLKEDE ÜRÜNLERİNİ PAZARLAYAN OBJE PLASTİK, GEÇTİĞİMİZ HAFTA İSTANBUL FUAR MERKEZİNDE DÜZENLENEN HOME CONSEPT FUARINDA EN SON TASARIMLARINI GÖRÜCÜYE CIKARTTI.

BEYLER EV GEREÇLERİ (ALİ KARABAŞ VE CEREN)

ZÜCCACİYE VE EV EŞYALARI SEKTÖRÜNDE ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP BEYLER FİRMASI DA BETSY MARKASIYLA ÜRÜNLERİNİ HOME CONSEPT FUARINDA ZİYARETÇİLERLE BULUŞTURDU.

PİCASSO MARNERO (ORHAN DÖRTER)

HOME CONSEPT FUARINDA PİCASSO MARNERO STANDINI ZİYARET ETTİK. FİRMA, 1996 YILINDA SAMSUNDA 60 METREKARELİK KÜÇÜK BİR ATÖLYEDE BAŞLAYAN SERÜVENİNE BUGÜN 3 BİN METRAKERENİN ÜZERİNDE ÜRETİM TESİSİYLE DEVAM EDİYOR. PİCASSO MARNERO’NUN İLGİNİZİ ÇEKECEK ŞIK AKSESUARLARI BU HAFTA EKOPAZAR’DA.

OLDE (ORHAN DÖRTER)

1962 YILINDA ALÜMİNYUM ÇATAL KAŞIK ÜRETİM FAALİYETLERİNE BAŞLAYAN OLDE, BUGÜN PASLANMAZ ÇELİK KULLANARAK ÜRETİMİNİ GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÜRÜNLERLE SEKTÖRÜNÜN ARANAN MARKALARINDAN BİRİ HALİNE GELDİ. FİRMA, HOME CONSEPT FUARINDA EN SON ÜRÜNLERİNİ ZİYARETÇİLERİN BEĞENİSİNE SUNDU.

ULAŞIM SİGORTA (EVREN)

2002 YILINDA ÖZEL HALK OTOBÜSLERİNE HİZMET VERMEK AMACIYLA KURULAN ULAŞIM SİGORTA VE ARACILIK HİZMETLERİ, BUGÜN TÜRKİYE’NİN ÖNDE GELEN SİGORTA ŞİRKETLERİYLE KURDUĞU ORTAKLIK YAPISIYLA FARKLI SEKTÖRLERDE HİZMET VERMEYE DEVAM EDİYOR. ARAÇ KAZALARI YA DA BENZERİ DURUMLARDA 7 GÜN 24 SAAT KESİNTİSİZ DESTEK SAĞLAYAN ULAŞIM SİGORTA’NIN SUNDUĞU HİZMETLER BU HAFTA EKOPAZAR’DA GENİŞ YER BULDU.

YUNUS ARSLAN / YUNUS THE HAIR STYLS (YASEMİN BAHADIR)

GURBETÇİ TÜRK VATANDAŞLARIMIZIN EN FAZLA OLDUĞU ÜLKELERDEN BİRİ OLAN ALMANYA’DAKİ BAŞARILI TÜRK GİRİŞİMCİLERİMİZDEN YUNUS ARSLAN, SAHİBİ OLDUĞU KUAFÖR VE GÜZELLİK SALONU YUNUS THE HAİR STYLS’IN AÇILIŞININ DÖRDÜNCÜ YILINI KUTLADI.

KENT İNŞAAT (SERKAN DİLEK)

TURİZMİN BAŞKENTİ ANTALYA VE BÖLGESİNDE İNŞA ETTİĞİ MARKA PROJELERLE SEKTÖRÜN ÖNEMLİ FİRMALARINDAN BİRİ HALİNE GELEN KENT İNŞAAT, ANTALYA DÖŞEMEALTINDA HAYATA GEÇİRDİĞİ TEPEŞEHİR KONUTLARIYLA SEKTÖRDEKİ HAKLI YERİNİ KORUYOR.

ŞAHİNLER ELEKTRİK PANO (CEBRAİL)

ŞAHİNLER ELEKTRİK PANO MAKİNE VE KALIP SANAYİ FİRMASI BU HAFTA EKOPAZAR’DA.

SANAT PLASTİK (CEBRAİL)

TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA EN İYİ PLASTİK ENJEKSİYON MAKİNE ÜRETİCİLERİ ARASINDA YER ALMAK AMACIYLA ÇALIŞMALARINI YÜRÜTEN SANAT PLASTİK DE EKOPAZAR’DA YER BULDU.