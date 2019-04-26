Ekopazar'da Bu Hafta: 28 Nisan Pazar

(28 Nisan 2019 PAZAR Saat 14.00’TE BEYAZ TV’de)
EKOPAZAR’IN BU HAFTAKİ KONU BAŞLIKLARI ŞÖYLE;
EVTEKS 25’İNCİ KEZ KAPILARINI AÇTI
İSTANBUL YEŞİLKÖY FUAR MERKEZİNDE BU YIL 25.’Sİ DÜZENLENEN VE DÜNYANIN SAYILI EV TEKSTİLİ FUARLARINDAN BİRİ OLAN İSTANBUL ULUSLARARASI EV TEKSTİLİ FUARI EVTEKS YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
FUARIN AÇILIŞ KONUŞMASINDA TETSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALİ SAMİ AYDIN, İTO BAŞKANI ŞEKİB AVDAGİÇ VE TİM BAŞKANI İSMAİL GÜLLE ÖNEMLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU.
ÖZDİLEK HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI HÜSEYİN ÖZDİLEK FAALİYETLERİNİ EKOPAZAR’A ANLATTI
BUGÜNE KADAR GERÇEKLEŞTİRDİĞİ YATIRIMLARLA TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ SANAYİCİLERİ ARASINDA YERALAN DUAYEN İŞ İNSANI HÜSEYİN ÖZDİLEK, KALİTESİNİ MODERN DİZAYNLARLA BİRLEŞTİREN VE KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜNLERLE ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SUNMAYA DEVAM EDİYOR. ÜRETİMİ, İSTİHDAMI VE İHRACATIYLA BAŞARI GRAFİĞİ HER GEÇEN YIL YÜKSELEN HÜSEYİN ÖZDİLEK, EV TEKSTİLİ FUARINDA EKOPAZAR GENEL YAYIN YÖNETMENİ KAMURAN ABACIOĞLU’NUN SORULARINI YANITLADI…
ZORLU HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI AHMET NAZİF ZORLU EVTEKS’İ DEĞERLENDİRDİ
İSTANBUL ULUSLARARASI EV TEKSTİLİ FUARINDA, TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ KURULUŞLARINDAN BİRİ OLAN ZORLU HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI AHMET NAZİF ZORLU’YA MİKROFON UZATTIK. ZORLU’NUN ÖNEMLİ MESAJLAR VERDİĞİ SÖYLEŞİ BUHAFTA EKOPAZAR’DA.
TAÇ TEKSTİL BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR
40 YILI AŞKIN DENEYİMİ İLE TÜRKİYE EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜNÜN ÖNEMLİ MARKALARINDAN BİRİ OLAN TAÇ, EV TEKSTİLİ FUARINDA DİKKAT ÇEKTİ. SEKTÖRDEKİ GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDEN FİRMA, GLOBAL ÇAPTA EDİNDİĞİ TREND YÖNERGELERİNİ, TÜRKİYE PAZARINA VE MÜŞTERİ İHTİYAÇLARINA GÖRE YORUMLUYOR. FİRMANIN FAALİYETLERİNİ VE HEDEFLERİNİ ZORLU HOLDİNG TEKSTİL GRUBU BAŞKANI NEJAT AYDIN İLE KONUŞTUK.
AĞIR SANAYİNİN İHTİYAÇ DUYDUĞU HALATLARI ÜRETEN BETA HALAT İTHALATIN ÖNÜNÜ KESİYOR
SEVGİLİ SEYİRCİLER, DOKUMA SAPANLAR, SONSUZ LİFLİ YUVARLAK SAPANLAR, LİMAN HALATLARI VE SPANZET GİBİ ÖZELLİKLE AĞIR SANAYİNİN İHTİYAÇ DUYDUĞU HALATLARIN ÜRETİMİNİ GERÇEKLEŞTİREN FİRMA, GEÇTİĞİMİZ HAFTA İSTANBUL’DA DÜZENLENEN VE SEKTÖR PROFESYONELLERİNİ BULUŞTURAN FUARDA BOY GÖSTERDİ.
HOLLANDA DENK PARTİSİ AVRUPA PARLAMENTOSU SEÇİMLERİNE HAZIRLANIYOR
HOLLANDA'DA ÜYELERİNİN ÇOĞUNLUĞUNU TÜRK VE GÖÇMENLERİN OLUŞTURDUĞU DENK PARTİSİ, 23 MAYIS’TA YAPILACAK AVRUPA PARLAMENTOSU SEÇİMLERİ İÇİN LİSTE BAŞI ADAYI OLARAK AYHAN TONCA’YI BELİRLEDİ. UZUN YILLAR HOLLANDA’DA AKTİF SİYASET FAALİYETLERİNE DEVAM EDEN AYHAN TONCA, EKOPAZAR HOLLANDA TEMSİLCİSİ ZİYA DEVELİ’NİN SORULARINI YANITLADI.
KELİK HAYVANCILIK
AKSARAY’IN ESKİL İLÇESİNDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜNDE FAALİYET SÜRDÜREN VE BÖLGEDE ÖNEMLİ BİR İHTİYACA CEVAP VEREN ALAATTİN KELİK, ÖZELLİKLE KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK ALANINDA ÖNEMLİ BAŞARILAR ELDE ETMİŞ. ALATTİN KELİK İLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ SÖYLEŞİ BUHAFTA EKOPAZAR’DA.