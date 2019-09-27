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Ekopazar'da bu hafta: 28 Eylül Cumartesi

Ekovitrin Medya Grubu tarafından hazırlanan Ekopazar Beyaz Tv ekranlarında yayın hayatına devam ediyor. İş ve ekonomi dünyasının aralıksız takip ettiği Ekopazar, ekonomi dünyasındaki en son gelişmeleri ekranlara taşıyor.

Ekopazar'da bu hafta: 28 Eylül Cumartesi

Ekovitrin Medya Grubu tarafından hazırlanan Ekopazar Beyaz Tv ekranlarında yayın hayatına devam ediyor. İş ve ekonomi dünyasının aralıksız takip ettiği Ekopazar, ekonomi dünyasındaki en son gelişmeleri ekranlara taşıyor.

27 Eylül 2019 Cuma 17:48
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Ekopazar'da bu hafta: 28 Eylül Cumartesi

Ekopazar yeni yayın döneminde yine Beyaz Tv ekranlarında olacak. 

(28 Eylül 2019 Cumartesi Saat 14.00’TE BEYAZ TV’de)

EKOPAZAR’IN BU HAFTAKİ KONU BAŞLIKLARI ŞÖYLE;

RÖNESANS HOLDİNG

CEYHAN PETROKİMYA ENDÜSTRİ BÖLGESİ’NİN İLK YATIRIMI POLİPROPİLEN ÜRETİM TESİSİ TEKNOLOJİ LİSANSÖR VE ORTAKLIK ANLAŞMALARI İMZA TÖRENİ; RÖNESANS HOLDİNG BAŞKANI DR. ERMAN ILICAK EV SAHİPLİĞİNDE, ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI FATİH DÖNMEZ İLE CEZAYİR ENERJİ BAKANI MOHAMED ARKAB’IN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

LOLLİBONİ

TÜRKİYE VE ROMANYA BAŞTA OLMAK ÜZERE DÜNYANIN BİRÇOK ÜLKESİNDE AKTİF FAALİYET SÜRDÜREN LOLLİBONİ, BU YIL 27’İNCİSİ DÜZENLENEN WORLD FOOD İSTANBUL GIDA FUARINDA EN YENİ ÜRÜNLERİNİ TANITTI.

İTİMAT MAKİNE

ÜRETİMİNİ YAPTIĞI ELEKTRİKLİ VE GAZLI FIRINLAR İLE SEKTÖRÜNÜN ARANAN FİRMALARINDAN BİRİ OLAN İTİMAT, ÖNEMLİ BİR İHTİYACA CEVAP VERİYOR.

SİMİTÇİ DÜNYASI

AYRICALIKLI KONSEPTİYLE YEME-İÇME SEKTÖRÜNDE FARK YARATAN, SÜRDÜRDÜĞÜ KESİNTİSİZ YATIRIMLARI VE BÜYÜMESİYLE DİKKAT ÇEKEN SİMİTÇİ DÜNYASI, ALMANYA’NIN DORTMUND ŞEHRİNDE YENİ ŞUBESİNİN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ.

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM ALANINDA YAPTIĞI YATIRIMLARLA ADINDAN ÖVGÜYLE SÖZ ETTİREN, İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANI DOÇ. DR. MUSTAFA AYDIN, EKOPAZAR GENEL YAYIN YÖNETMENİ KAMURAN ABACIOĞLU’NUN SORULARINI YANITLADI.

Son Güncelleme: 27.09.2019 18:19
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