EKOPAZAR'DA BU HAFTA

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ, ÇOCUKLARA BİLİM SEVGİSİ KAZANDIRMAK İÇİN ÇALIŞMALAR YÜRÜTMEYE DEVAM EDİYOR. ÜNİVERSİTE, KISA ADI STEM OLAN BİLİM FESTİVALİNE İMZA ATTI. ÜNİVERSİTE’DE AYRICA GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİNİ TERCİH EDEN BİRİNCİ SINIFLARA YÖNELİK WELCOME DAY, YANİ HOŞGELDİN GÜNÜ DÜZENLENDİ. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
16’NCI “BAYİM OLUR MUSUN” FRANCHİSİNG VE MARKALI BAYİLİK FUARI, İSTANBUL YEŞİLKÖY FUAR MERKEZİNDE DÜZENLENDİ. BÜYÜMEK VE BİLİNİRLİĞİNİ ARTIRMAK İSTEYEN MARKALAR İÇİN PEK ÇOK FIRSATI BÜNYESİNDE BARINDIRAN FUARDAN GÖRÜNTÜLER BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
BİLİŞİMDEN TEKSTİLE, GIDADAN KOZMETİĞE PEK ÇOK SEKTÖRÜ AYNI ÇATI ALTINDA BULUŞTURAN FRANCHİSİNG VE MARKALI BAYİLİK FUARI’NDA, GÖNÜL KAHVESİ STANDINI ZİYARET ETTİK. FİRMANIN YÖNETİM KURULU BAŞKANI YAMAN YARDIMCI, EKOPAZAR YAYIN KURULU ÜYESİ BİLAL KOÇAK’IN SORULARINI YANITLADI. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
BUGÜNE KADAR HAYATA GEÇİRDİĞİ YAŞAM ALANLARIYLA SEKTÖRÜNÜN ÖNCÜ FİRMALARINDAN BİRİ HALİNE GELEN BEYLİKKENT İNŞAAT, BODRUM TURGUTREİS’TE MARİNA PREMİUM PROJESİYLE GÜNDEMDEKİ YERİNİ KORUYOR. EKOPAZAR EKİBİ OLARAK BODRUM TURGUTREİS’E GİTTİK VE PROJEYİ YERİNDE GÖRDÜK. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
MORMED GROUP, EPİLASYON, BÖLGESEL ZAYIFLAMA VE CİLT BAKIMI KONUSUNDA ÜRETİMİNİ YAPTIĞI SON TEKNOLOJİLİ CİHAZLARLA GÜZELLİK VE KİŞİSEL BAKIM SEKTÖRÜNÜN ÖNEMLİ MARKALARINDAN BİRİ HALİNE GELDİ. GRUBUN ÜRETİMİN YAPTIĞI EN SON MEDİKAL ESTETİK CİHAZLARI BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
İZMİR GAYRİMENKUL VE YATIRIM FUARINA KATILAN ERGÜN EMLAK ÖZELLİKLE DİDİM VE BÖLGESİNDE İMARLI ARSA SATIŞLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
EKOPAZAR, FRİGOFİRİK SOĞUTMA ALANINDA KURULDUĞU YILDAN GÜNÜMÜZE HİZMET VEREN ANADOLU KARDELEN FİRMASINI GÜNDEMİNE ALDI. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
DÜNYA STANDARTLARINDA KALİTELİ ÜRETİM YAPAN VE SEKTÖRÜNDE ULUSLARARASI BİR MARKA OLMA YOLUNDA HIZLA İLERLEYEN ALKAN PALET BU HAFTA EKOPAZAR’DA..
TURİZMİN BAŞKENTİ ANTALYA ÖNEMLİ FUARLARA EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA DEVAM EDİYOR. MOBİLYA SEKTÖRÜNDEKİ YENİ VE ÖZGÜN TASARIMLARIN BULUŞMA NOKTASI OLAN ANTALYA MOBİLYA, DEKORASYON, HALI, AYDINLATMA VE AKSESUARLARI FUARI SEKTÖRÜN ÖNEMLİ FİRMALARINI BULUŞTURDU. O FİRMALARDAN BİRİ DE SODEA WOOD ART FİRMASIYDI. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
Bu hafta, EKOPAZAR /14 EKİML 2018 PAZAR günü (Türkiye saatiyle 12.50’de) ATV Avrupa’da CANLI YAYIN www.atv avrupa.tv internet adresinden EKO Pazar’ı 14 EKİM 2018 PAZAR günü Türkiye Saat’iyle 12.50’de canlı olarak izleyebilirsiniz