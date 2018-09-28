EKOPAZAR'DA BU HAFTA

KURLARDAKİ YÜKSELİŞ, TÜRKİYE’DE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDE BİR FIRSAT DÖNEMİNİ BAŞLATTI. ÖNDE GELEN FİRMALARIN MARKALI PROJELERİ, ÖZELLİKLE AVRUPA ÜLKELERİNDE YAŞAYAN VATANDAŞLARIMIZA CAZİP YATIRIM İMKÂNLARI SUNUYOR. SELENİUM MARKASIYLA İNŞA ETTİĞİ YAŞAM ALANLARIYLA ÖNE ÇIKAN AŞÇIOĞLU GRUBU’NUN ATAKÖY PROJELERİ BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
BAKIM, GÜZELLİK, SAĞLIK ÜRÜNLERİ VE EKİPMANLARI, KOZMETİK VE PARFÜMERİ ÜRÜNLERİ İLE SPA VE FİTNESS SEKTÖRLERİNDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALAR ÜRÜN VE HİZMETLERİNİ İSTANBUL YEŞİLKÖY FUAR MERKEZİNDE DÜZENLENEN BEAUTY & WELLNESS SHOW İSTANBUL 2018’DE SERGİLEDİ. EPİLASYON, BÖLGESEL ZAYIFLAMA VE CİLT BAKIMI KONUSUNDA ÜRETİMİNİ YAPTIĞI CİHAZLARLA SEKTÖRÜNÜN ÖNEMLİ MARKALARINDAN BİRİ HALİNE GELEN MORMED, FUARDA EN SON ÜRÜNLERİNİ TANITTI. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
TÜRKİYE’NİN VE DÜNYANIN İLERİ GELEN MAKİNE ÜRETİCİLERİNİN YER ALDIĞI VE SEKTÖRLE İLGİLİ EN YENİ ÜRÜNLERİN SERGİLENDİĞİ KONFEKSİYON MAKİNELERİ FUARI GEÇTİĞİMİZ HAFTA İSTANBUL TÜYAP FUAR MERKEZİNDE DÜZENLENDİ. SEKTÖRÜNÜN LİDER KURULUŞLARINDAN ASTAŞ JUKİ, FUARIN ÖNEMLİ KATILIMCILARINDAN BİRİ OLDU. FİRMANIN STANDINI ZİYARET ETTİK VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ TURGAY AŞÇI İLE ASTAŞ JUKİ’NİN BAŞARI ÖYKÜSÜNÜ KONUŞTUK. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
BİRÇOK SEKTÖRDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ YATIRIMLARLA AZERBAYCAN EKONOMİSİNİN ÖNEMLİ OYUNCULARI ARASINDA YER ALAN AZERSUN HOLDİNG, PROJELERİNE HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR. HOLDİNGİN HAYATA GEÇİRDİĞİ DREAMLAND GOLF CLUB, AZERBAYCAN’IN TURİZMİNE ÖNEMLİ KATKILAR SUNUYOR. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
BÖLGESİNİN ÖNEMLİ EKONOMİLERİNDEN BİRİ OLAN AZERBAYCAN, ULUSLARARASI FİNANS KURULUŞLARINA DA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR. TÜRKİYE’NİN KÖKLÜ BANKALARINDAN ZİRAAT BANKASI DA AZERBAYCAN’DAKİ YAPILANMASINI SÜRDÜRÜYOR. KARDEŞ ÜLKE AZERBAYCAN’DA ZİRAAT BANK ADIYLA FAALİYET GÖSTEREN BANKANIN SUNDUĞU HİZMETLER BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
TARIM SEKTÖRÜNDE VERİMİ ARTTIRAN EN ÖNEMLİ HUSUSLARDAN BİRİ DE DOĞRU SULAMA TEKNİKLERİ. BURDUR’DA FAALİYET SÜRDÜREN BAŞPINAR SULAMA KOOPERATİFİ, BÖLGE ÇİFTÇİSİNE SUNDUĞU HİZMETLERLE ÖNEMLİ BİR İHTİYACA CEVAP VERİYOR. AYRINTILAR BUHAFTA EKOPAZAR’DA.
BAŞARILI FAALİYETLERİYLE DİKKAT ÇEKEN BUBANLI İNŞAAT VE YAPI ELEMANLARI FİRMASINI ZİYARET ETTİK VE FİRMA YETKİLİSİ RAMAZAN AKAR İLE EN SON FAALİYETLERİNİ KONUŞTUK. AYRINTILAR BUHAFTA EKOPAZAR’DA.
ÖZELLİKLE BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK SEKTÖRÜNDE BAŞI ÇEKEN ŞEHİRLERİMİZDEN BURDUR’DA 1967 YILINDAN GÜNÜMÜZE BÖLGE ÇİFTÇİSİNE KATKILAR SUNAN ÇANAKLI TARIM KREDİ KOOPERATİFİ BAŞKANI METİN DEMİR İLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ SÖYLEŞİ BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
BURDUR TEFENNİ BEYKÖY SULAMA KOOPERATİFİ BAŞKANI RAMAZAN SEVİM İLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ SÖYLEŞİ BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
BURDUR HİSARKÖY SULAMA KOOERATİFİ BAŞKANI TEVFİK ZENGİN İLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ SÖYLEŞİ BU HAFTA EKOPAZAR’DA.