EKOPAZAR'DA BU HAFTA

İSTANBUL ULUSLARARASI FUARLARA EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA DEVAM EDİYOR. YEŞİLKÖY FUAR MERKEZİNDE DÜZENLENEN GIDA VE İÇECEK ÜRÜNLERİ, DEPOLAMA, SOĞUTMA, TAŞIMA VE MARKET EKİPMANLARI FUARI FOOD İSTANBUL, 86 ÜLKEDEN 65 BİNE YAKIN YERLİ VE YABANCI ALICIYI BİR ÇATI ALTINDA BULUŞTURDU. TÜRK GIDA ÜRÜNLERİNİ AVRUPA BAŞTA OLMAK ÜZERE DÜNYA ÜLKELERİNE SUNAN ÇİLOĞLU, FUARIN ÖNEMLİ KATILIMCILARINDAN BİRİ OLDU. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
İSTANBUL TÜYAP FUAR MERKEZİNDE DÜZENLENEN WORLDFOOD İSTANBUL’DAN RENKLİ GÖRÜNTÜLER BU HAFTA EKOPAZAR’DA. FUARA KATILAN LOLLİBONİ, ÖZELLİKLE TATLILAR, LİSANSLI OYUNCAKLAR VE PARTİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE HEM ÇOCUKLAR HEM DE YETİŞKİNLERE HİTAP EDEN ÇOK ÇEŞİTLİ ÜRÜNLER ÜRETİYOR. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
HAZIR YEMEK VE KONSERVE SEKTÖRÜNDE “LEZZET AŞKI” SLOGANI İLE KURULDUĞU 1982 YILINDAN GÜNÜMÜZE HİZMET VERMEYE DEVAM EDEN BURCU GIDA BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
KÜNEFE, HİÇ KUŞKUSUZ TÜRK DAMAK TATLARI ARASINDA ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP. İŞTE BU VAZGEÇİLMEZ LEZZETİ GERÇEKTEN ENFES SLOGANIYLA KURULDUĞU YILDAN GÜNÜMÜZE TAŞIYAN KÜNENFES, ANKARA’NIN KAHRAMANKAZAN İLÇESİNDE MODERN ÜRETİM TESİSLERİNDE ÜRETİYOR. FİRMA GEÇTİĞİMİZ HAFTA İSTANBULDA DÜZENLENEN WORLDFOOD GIDA FUARINDA ÜNLÜ MANKEN DENİZ AKKAYA’NIN DA KATILIMIYLA EN SON LEZZETLERİNİ TANITTI. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
WORLD FOOD İSTANBUL TÜRKİYE’NİN ÖNDE GELEN GIDA FİRMALARINA EV SAHİPLİĞİ YAPAN ÖNEMLİ BİR FUAR. 1960 YILINDAN GÜNÜMÜZE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ODAKLI HİZMETLERİNİ SÜRDÜREN YEŞİLSOY GROUP FUARDAKİ YERİNİ ALDI. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
FAALİYETTE BULUNDUĞU TÜM SEKTÖR GRUPLARINDA İNSANI VE YAŞAMI MERKEZİNE ALAN BAŞYAZICI GRUBU, BENİMSEDİĞİ ARTI DEĞERCİ YAKLAŞIMLA, VAR OLAN KAYNAKLARI KORUYARAK GELİŞTİRMEYİ VE YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAYI İLKE EDİNMİŞ BİR FİRMA. WORLDFOOD İSTANBUL’A KATILAN FİRMANIN STANDINI ZİYARET ETTİK VE YÖNETİM KURULU BAŞKANI MAHMUT BAŞYAZICIOĞLU İLE EN SON FAALİYETLERİNİ KONUŞTUK. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
SAĞLIKLI, GÜVENİLİR, HİJYENİK VE PRATİK" HAZIR BUZ KÜPÜ ÜRETİMİ ALANINDA FAALİYET SÜRDÜREN KUZEY BUZ, SEKTÖRÜNDE FARKLILIKLAR YARATARAK TÜKETİCİ MENUNİYETİNİ ESAS ALMIŞ BİR FİRMA. GEÇTİĞİMİZ HAFTA YEŞİLKÖY FUAR MERKEZİNDE DÜZENLENEN FOOD İSTANBUL’A KATILAN KUZEY BUZ FİRMASININ EN SON ÜRÜNLERİ BU HAFTA EKOPAZAR’DA..
ANTALYA’DA İNŞAAT, TURİZM, TARIM VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANLARINDA FAALİYET SÜRDÜREN ULU ŞİRKETLER GRUBU BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
ANTALYA’DA FAALİYET GÖSTEREN FALEZ YOL İNŞAAT ŞEHRİN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİREN ÖNEMLİ PROJELERDEKİ BAŞARISIYLA ÖNE ÇIKIYOR. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
MALATYA’NIN PÜTÜRGE İLÇESİNDE ÖNEMLİ YATIRIMLARA İMZA ATILIYOR. KABINA SIĞMAYAN PÜTÜRGE, BELEDİYE BAŞKANI MEHMET POLAT ÖNDERLİĞİNDE HER GEÇEN GÜN YENİ BİR PROJEYE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
Bu hafta, EKOPAZAR /16 EYLÜL 2018 PAZAR günü (Türkiye saatiyle 13.00’da) ATV Avrupa’da CANLI YAYIN www.atv avrupa.tv internet adresinden EKO Pazar’ı 16 EYLÜL 2018 PAZAR günü Türkiye Saat’iyle 13.00’da canlı olarak izleyebilirsiniz