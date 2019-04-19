Ekopazar'da Bu Hafta: 21 Nisan Pazar

(21Nisan 2019 PAZAR Saat 14.00’TE BEYAZ TV’de)

EKOPAZAR’IN BU HAFTAKİ KONU BAŞLIKLARI ŞÖYLE;

İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın

Türkiye’nin önde gelen vakıf üniversitelerinden biri olan İstanbul Aydın Üniversitesi; bilim, teknoloji ve sağlık gibi birçok alanında verdiği eğitim ve uygulama hizmetiyle dikkat çekiyor. Üniversitenin Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın, Ekopazar Genel Yayın Yönetmeni Kamuran Abacıoğlu’nun sorularını yanıtladı.

Şahinler Holding

MÜSİAD, geçtiğimiz hafta Almanya’nın Hessen eyaletinin Frankfurt şehrinde inşaat ve emlak fuarının ikincisini gerçekleştirdi. Almanya ve Türkiye’den 80 firma temsilcisinin bulunduğu fuarı, inşaat şirketleri, mühendisler, mimarlar, yapı marketler, yerli ve yabancı yatırım kuruluşları ile konut sahibi olmak isteyen kişi ve kuruluşlar ziyaret etti. Türkiye ve Almanya’da elde ettiği başarılarla adından övgüyle söz ettiren iş insanı Kemal Şahin fuarda, İstanbul’daki kendi projesini ve Türkiye’nin farklı şehirlerinde her kesime hitap eden oturmaya hazır projeleri ziyaretçilere sundu.

Eminevim Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün

Faiz ödemeden otomobil ya da konut sahibi olunabilir mi? İnsanların birbirlerine yardım ederek alacakları ev ya da otomobile uygun fiyatlarla sahip olmalarını sağlayan “El Birliği” sisteminin Türkiye’deki kurucusu işadamı Emin Üstün, Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Eminevim Şirketler Grubu’yla kurulduğu günden bugüne paydaşlarını ev ve otomobil sahibi yapıyor. Başarılı iş insanı Emin Üstün, sunduğu hizmetleri Ekopazar Genel Yayın Yönetmeni Kamuran Abacıoğlu’na anlattı.

Fest-i Hijab

Almanya’nın Duisburg Şehrinin Rheinberg kasabasında modacı Asuman Eroğlu Göl ve Ali Osman Ok’un organize ettiği Fest-i Hijab Festivalinin 5’incisi gerçekleştirildi. Yoğun katılımla gerçekleşen festivalden görüntüler Ekopazar’da.

Türkiye Almanya Dostluk Maçı

Almanya’nın Duisburg kentinde, tanınmış Türk ve Alman eski spor insanları dostluk maçında karşı karşıya geldi. Türk-Alman yakınlaşmasına önemli katkılar sunan dostluk maçı, 8-8’lik beraberlikle tamamlandı.