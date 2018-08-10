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EKOPAZAR'DA BU HAFTA

Ekovitrin Medya Grubunun hazırladığı, ATV Avrupa’da yayınlanan ve Türkiye dâhil 57 ülkede izlenen EKOPAZAR, ekonomi dünyasındaki en son gelişmeleri ekrana yansıtıyor. İş dünyasının tam 19 yıldır aralıksız takip ettiği, ekranların en çok izlenen ekonomi programı EKOPAZAR, Ekonominin nabzını tutmaya devam ediyor. Bu hafta, EKOPAZAR /12 AĞUSTOS  2018 PAZAR günü (Türkiye saatiyle 12.35’de) ATV Avrupa’da CANLI YAYIN  www.atv avrupa.tv internet adresinden EKO Pazar’ı 12 AĞUSTOS  2018  PAZAR günü Türkiye Saat’iyle 12.35’de canlı olarak izleyebilirsiniz.    

EKOPAZAR'DA BU HAFTA

Ekovitrin Medya Grubunun hazırladığı, ATV Avrupa’da yayınlanan ve Türkiye dâhil 57 ülkede izlenen EKOPAZAR, ekonomi dünyasındaki en son gelişmeleri ekrana yansıtıyor. İş dünyasının tam 19 yıldır aralıksız takip ettiği, ekranların en çok izlenen ekonomi programı EKOPAZAR, Ekonominin nabzını tutmaya devam ediyor. Bu hafta, EKOPAZAR /12 AĞUSTOS  2018 PAZAR günü (Türkiye saatiyle 12.35’de) ATV Avrupa’da CANLI YAYIN  www.atv avrupa.tv internet adresinden EKO Pazar’ı 12 AĞUSTOS  2018  PAZAR günü Türkiye Saat’iyle 12.35’de canlı olarak izleyebilirsiniz.    

10 Ağustos 2018 Cuma 17:58
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EKOPAZAR'DA BU HAFTA

TÜRKİYE’DE EĞİTİM SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR? ÖĞRENCİLER TERCİH YAPARKEN NELERE DİKKAT ETMELİ? İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİNİN 2023 HEDEFLERİ NELER? TÜM BU SORULARIN YANITLARINI İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANI DR. MUSTAFA AYDIN’IN EKOVİTRİN MEDYA GRUBU BAŞKANI KAMURAN ABACIOĞLU’NA VERDİĞİ ÖZEL RÖPORTAJDA BULUCAKSINIZ.  

TÜRKİYE, ÜRETİM VE İHRACATTA REKORLAR KIRIYOR. BU BAŞARIDA ÜLKESİ İÇİN ÇALIŞAN VE İSDTİHDAM SAĞLAYAN SANAYİCİLERİMİZİN VE SANAYİ KURULUŞLARIMIZIN PAYI ÇOK BÜYÜK. KÜTAHYA’DA FAALİYET GÖSTEREN NG KÜTAHYA SERAMİK VE KÜTAHYA PORSELEN’İN TÜRKİYE EKONOMİSİNE OLAN KATKILARI EKOPAZAR DA…

KÜTAHYA’NIN SİMAV İLÇESİ, KAPLICALARI, TARİHİ VE DOĞAL GÜZELLİKLERİYLE ÖNE ÇIKIYOR. SİMAV BELEDİYE BAŞKANI SÜLEYMAN ÖZKAN  İLÇENİN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİREN PROJELERİ EKOPAZAR’A ANLATTI.

GELENEKSEL EV TİPİ GIDA ÜRÜNLERİNİ ZİNCİR MAĞAZALARDA VE AVM’LERDE TÜKETİCİLERLE BULUŞTURAN HOTAŞ LEZİZ, ÇOK SAYIDA KADINA DA İSTİHDAM SAĞLAYARAK TÜRKİYE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYOR. 

AYDIN NAZİLLİ’DE BİR KADIN GİRİŞİMCİ, YAPTIĞI AR–GE ÇALIŞMALARI SONUCUNDA İNCİRİ ÇEKİRDEĞİNDEN AYIRMAYI BAŞARDI VE SOĞUK PRES YÖNTEMİYLE İNCİR ÇEKİRDEĞİ YAĞI ÜRETTİ. ÜRÜN ÖZELLİKLE YURT DIŞINDAN YOĞUN TALEP GÖRÜYOR. 

ANTALYA MERKEZLİ FAALİYET GÖSTEREN ULU ŞİRKETLER GRUBU İNŞAAT, TURİZM, TARIM VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANLARINDA BAŞARILI ÇALIŞMALARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR.

BEYLİKDÜZÜN DE HİZMETE BAŞLAYAN PİZZA ROSSO FARKLI DAMAK TADLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR. 
 

Bu hafta, EKOPAZAR /12 AĞUSTOS  2018 PAZAR günü (Türkiye saatiyle 12.35’de) ATV Avrupa’da CANLI YAYIN  www.atv avrupa.tv internet adresinden EKO Pazar’ı 12 AĞUSTOS  2018  PAZAR günü Türkiye Saat’iyle 12.35’de canlı olarak izleyebilirsiniz.    
 

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