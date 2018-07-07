ULUSLARARASI AYLIK EKOVİTRİN DERGİSİ TARAFINDAN DÜZENLENEN VE GELENEKSEL HALE GELEN YILIN STARLARI ÖDÜL TÖRENİ BU YIL 17. KEZ DÜZENLENDİ. ÖDÜLLER, İSTANBUL’DA GÖRKEMLİ BİR TÖRENLE SAHİPLERİNE TAKDİM EDİLDİ. EKOVİTRİN JÜRİSİ TARAFINDAN YILIN BAKANI SEÇİLEN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI BÜLENT TÜFENKCİ’NİN DE İŞTİRAK ETTİĞİ GECEYE, YURT İÇİ VE YURT DIŞINDAN ÖNEMLİ İSİMLER KATILDI. 2017 YILININ STARLARININ BELİRLENDİĞİ TÖRENDEN GÖRÜNTÜLER BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
ALMANYA, YAKLAŞIK 75 BİN TÜRK GİRİŞİMCİYE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR. İŞTE O İSİMLERDEN BİRİ DE KADIN GİRİŞİMCİLERİMİZDEN AYTEN YALÇIN. YALÇIN, GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE KREFELD ŞEHRİNDE AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİĞİ MUTLU MARKET İLE BÖLGEDE ÖNEMLİ BİR İHTİYACA CEVAP VERDİ. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
TÜRKİYE’DEKİ TEMİZLİK SEKTÖRÜ YENİ BİR ÜRÜNLE TANIŞTI. TEMİZLİK ÜRÜNLERİ PAZARINA YENİ BİR DİNAMİZM KATAN TNT (Tİ-EN-Tİ) COMPANY’NİN GELİŞTİRDİĞİ BU ÜRÜN TAMAMEN DOĞAL. TEMİZLİK MALİYETLERİNİ DAHA EKONOMİK HALE GETİREN VE KULLANICILARINA PRATİK ÇÖZÜMLER SUNAN ÜRÜNÜN TANITIMI GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
AVRUPA’NIN HANGİ ÜLKESİNDE OLURSANIZ OLUN HERHANGİ BİR SAĞLIK SORUNU YAŞARSANIZ TÜRKİYE’DE TEDAVİ OLABİLİR VE EVDE BAKIM HİZMETİ ALABİLİRSİNİZ. İŞTE EVSA CARE FİRMASI, BÜTÜN PROSEDÜRLERİ SİZİN ADINIZA GERÇEKLEŞTİRİP TÜRKİYE’DE SAĞLIK HİZMETİ ALMANIZA OLANAK SAĞLIYOR. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
ÜNLÜ SAÇ EKİM UZMANI ASLI TARCAN İLE İŞ ADAMI UĞUR ASLAN, KORUPARK İSTANBUL' DA DÜNYAEVİNE GİRDİ. RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLAN DÜĞÜNDEN GÖRÜNTÜLER BU HAFTA EKOPAZAR’DA..
Bu hafta, EKOPAZAR /08 TEMMUZ 2018 PAZAR günü (Türkiye saatiyle 12.20’de) ATV Avrupa’da CANLI YAYIN www.atv avrupa.tv internet adresinden EKO Pazar’ı 08 TEMMUZ 2018 PAZAR günü Türkiye Saat’iyle 12.20’de canlı olarak izleyebilirsiniz.