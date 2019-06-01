Ekopazar'da bu hafta: 2 Haziran Pazar

Ekopazar yeni saatinde Beyaz Tv ekranlarında olacak.
(2 Haziran 2019 PAZAR Saat 15.00’TE BEYAZ TV’de)
EKOPAZAR’IN BU HAFTAKİ KONU BAŞLIKLARI ŞÖYLE;
MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ MÜSİAD, HOLLANDA’DA İFTAR PROGRAMI DÜZENLEDİ.
AMSTERDAM, ROTERDAM VE UTRECHT ŞUBELERİ TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN İFTAR PROGRAMI, TÜRKİYE'NİN LAHEY BÜYÜKELÇİSİ ŞABAN DİŞLİ, AMSTERDAM BAŞKONSOLOSU ENGİN ARIKAN, MÜSİAD TEMSİLCİLERİ, YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ AMSTERDAM MÜDÜRÜ ABDULLAH ALTAY, İŞ ADAMLARI VE ÇOK SAYIDA DAVETLİYİ BİR ARAYA GETİRDİ.
BELÇİKA’DA 3 BİN METREKARENİN ÜZERİNDE KAPALI ALANDA HİZMET VEREN SNG CARS, İKİNCİ EL ALIM SATIMINDA UZMANLAŞMIŞ BİR FİRMA. AYNI ZAMANDA ARAÇLARA BAKIM ONARIM VE YEDEK PARÇA HİZMETİ DE VEREN FİRMAYI ZİYARET ETTİK VE FAALİYETLERİNİ YERİNDE İZLEDİK.
TÜRK NÜFUSUNUN YOĞUN OLDUĞU ÜLKELERDEN BİRİ OLAN BELÇİKA, FARKLI SEKTÖRLERDE BAŞARILI ÇALIŞMALARA İMZA ATAN GİRİŞİMCİLERİMİZE DE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR. SAHİBİ OLDUĞU CARREFOUR EXPRESS İLE VİLVOORDE BÖLGESİNDE ÖNEMLİ BİR İHTİYACA CEVAP VEREN İŞLETMECİ ÜMİT BAŞSOY KAPILARINI EKOPAZAR’A AÇTI.
23 HAZİRAN’DA İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEÇİMLERİNE AZ BİR ZAMAN KALDI. SEÇİM SONUCU SADECE TÜRKİYE DEĞİL YURT DIŞINDA YAŞAYAN VATANDAŞLARIMIZ İÇİN DE MERAK KONUSU. GEÇTİĞİMİZ HAFTA AVRUPA PARLAMENTOSU SEÇİMLERİNİ GERİDE BIRAKAN ALMANYA’DA SOKAĞIN NABZINI TUTTUK.
ERKEK GİYİMİNİN ÖNCÜ MARKALARINDAN KİĞILI’NIN 2019 İLKBAHAR / YAZ KOLEKSİYONUNU GÖRÜCÜYE ÇIKARTTI. ÜNLÜ FOTOĞRAFÇI NİHAT ODABAŞININ ÇEKİMLERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÖZEL KOLEKSİYONDA, ŞIKLIĞI VE GİYİM TARZIYLA DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKEN ÜNLÜ OYUNCU OKTAY KAYNARCA’NIN KOLEKSİYONDAN SEÇTİĞİ EN ÖZEL PARÇALAR SERGİLENDİ.
HOLLANDA VE ÇEVRE ÜLKELERDE HİZMET VEREN ADACAMS GÜVENLİK HİZMETLERİ ŞİRKETİNİN SAHİBİ ŞAHİN ARABACI, GENİŞ KATIMILI BİR İFTAR YEMEĞİ VERDİ.
GURBETÇİ VATADAŞLARIMIZIN RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI BU HAFTA EKOPAZAR’DA..