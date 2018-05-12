EKOPAZAR'DA BU HAFTA

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ TURİZM VE ÇEVRE BAKANI FİKRİ ATAOĞLU, İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ DÜŞÜNCE KURULUŞU BATI PLATFORMU’NUN ÖZEL KONUĞU OLDU. TOPLANTIDAN KAMERALARIMIZA YANSIYANLAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
EKOPAZAR, KUZEY BATI AFRİKA’NIN ÖNEMLİ ÜLKELERİNDEN FAS’A GÖTÜRÜYOR BU HAFTA SİZLERİ. ÜLKE’DE FAALİYET SÜRDÜREN BAŞARILI TÜRK İŞ ADAMLARI, FAS’IN KALKINMASINA KATKI SUNARKEN, TÜRKİYE’YE DE DÖVİZ KAZANDIRIYOR. İŞTE O BAŞARILI TÜRK FİRMALARINDAN BİRİ DE CAMPAK GRUP. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
ISTANBUL’DA DÖRT, TÜRKİYE GENELİNDE İSE 12 ŞUBESİYLE GIDA SEKTÖRÜNDE HİZMET VEREN ÜNLÜ İŞADAMI HACI BEKİR KÜNÇ, FAS’TA RESTORAN YATIRIMINA HAZIRLANIYOR. KAZABLANCA’NIN EN İŞLEK CADDELERİRNDEN İKİNCİ MUHAMMEDİYE CADDESİNDE HİZMETE AÇILACAK RESTORAN, TÜRK MUTFAĞINI FAS’A TAŞIYACAK. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
FAS’TA FAALİYET SÜRDÜREN TÜRK İŞ ADAMLARINI AYNI ÇATI ALTINDA TOPLAYAN SİVİL TOPLUM KURULUŞU FASTİAD BAŞARILI ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ MÜSİAD’IN FAS TEMSİLCİLİĞİ BAŞARILI FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
“GELİN TÜRKİYE'Yİ KEŞFEDİN” SLOGANIYLA FRANSA’NIN BELFORT KENTİNDE BU YIL İLKİ GERÇEKLEŞTİRİLEN ANATOLİA FESTİVALİ YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ. RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLAN FESTİVALDE TÜRK FİRMALARI STANT AÇTI VE YENİ İŞ FIRSATLARI YAKALADI. GAZİANTEPLİ İŞADAMI HACI KAYA’NIN SAHİBİ OLDUĞU PONY, FUARDA GÖZ DOLDURDU. EKOPAZAR GENEL YAYIN YÖNETMENİ ŞEREF ÖZATA’NIN FRANSA İZLENİMLERİ BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
İNŞAAT VE YAPI SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRDÜĞÜ FAALİYETLERLE ADINDAN ÖVGÜYLE SÖZ ETTİREN AZAT GRUBUN ÇALIŞMALARI BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
İNŞAAT SEKTÖRÜ HIZLI GELİŞİMİNİ SÜRDÜRÜYOR. SEKTÖRÜN ÖNEMLİ OYUNCULARINDAN PALANDÖKKEN HAK BİR İNŞAAT, İMZASINI ATTIĞI MARKA PROJELERLE ÖNE ÇIKIYOR. EKİBİMİZ İZMİR’E GİTTİ VE FİRMANIN YÖNETİM KURULU BAŞKANI BİNALİ ÜNAL İLE GÖRÜŞTÜ. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
TÜRKİYE KATILIM BANKALARI BİRLİĞİ’NİN 17. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE ÇIRAĞAN SARAYINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.ALMANYA’DA YAKLAŞIK 38 YILLIK TECRÜBESİYLE HİZMET VEREN ÖZDEMİR DEMONTAJ, ÜLKEMİZİ YURT DIŞINDA BAŞARIYLA TEMSİL EDİYOR. FİRMANIN KURUCUSU FAYIK ÖZDEMİR’LE ÖZEL BİR SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRDİK. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
Bu hafta, EKOPAZAR /13 MAYIS 2018 PAZAR günü (Türkiye saatiyle 12.50’de) ATV Avrupa’da CANLI YAYIN www.atv avrupa.tv internet adresinden EKO Pazar’ı 13 MAYIS 2018 PAZAR günü Türkiye Saat’iyle 12.50’de canlı olarak izleyebilirsiniz.