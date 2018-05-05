EKOPAZAR'DA BU HAFTA

ORTA ASYANIN EN ÖNEMLİ ÜLKELERİNDEN BİRİ OLAN TÜRKMENİSTAN BİR BUÇUK MİLYAR DOLARLIK HAZAR DENİZİNİN EN BÜYÜK LİMANINI HİZMETE AÇTI. GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE TÜRKMENİSTAN’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN BÜYÜK İPEK YOLU FORUMU VE ULUSLARARASI TÜRKMENBAŞI LİMANININ AÇILIŞ TÖRENİNDEN GÖRÜNTÜLER BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ TANITIM VE REHBERLİKTEN SORUMLU GENEL SEKRETER YARDIMCISI SEBAHATTİN KUTLU İLE DEĞİŞEN SINAV TAKVİMİNİN ÜNİVERSİTE ADAYLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİ KONUŞTUK. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA
TÜRKİYE HAZIR BETON BİRLİĞİ TARAFINDAN BU SENE 10'UNCUSU DÜZENLENEN HAZIR BETON, ÇİMENTO, AGRERA, İNŞAAT TEKNOLOJİLERİ VE EKİPMANLARI FUARI, EGENİN İNCİSİ İZMİR’DE DÜZENLENDİ. SEKTÖR PROFESYONELLERİNİ BULUŞTURAN FUARIN ÖNEMLİ KATILIMCILARINDAN BİRİ DE LİYA LABORATUVAR TEST CİHAZLARI FİRMASI OLDU. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA
İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN EN ÖNEMLİYAPI TAŞLARINDAN BİRİOLAN ÇİMENTO ÜRETİMİNDE TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ MARKALARINDAN BİRİ HALİNE GELEN ÇİMENTAŞ, İZMİR’DE DÜZENLENEN HAZIR BETON, ÇİMENTO, AGRERA, İNŞAAT TEKNOLOJİLERİ VE EKİPMANLARI FUARINDA BOY GÖSTERDİ. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA
SEKTÖRÜNDE YENİ BİR KURULUŞ OLAN LİFT UP ASANSÖR, KENDİ TASARLADIĞI ÜRÜNLERİYLE BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR. BÜYÜK HEDEFLERLE YOLA ÇIKAN FİRMA TÜRKİYE GENELİNDE MARKA OLMAYI HEDEFLİYOR. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA
SEKTÖRÜN ARANAN MARKALARINDAN KADIOĞLU BETON’UN FALİYETLERİ EKOAZAR FARKIYLA EKRANLARA GELİYOR. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
ALMANYA’DA 30 YIL ÖNCE KURDUĞU ŞAFAK KÜŞIN’LA HAZIR MUTFAK VE MOBİLYA SEKTÖRÜNDE BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATAN İŞADAMI YAŞAR BALIKÇI, BUGÜN ŞAFAK GRUP ADI ALTINDA 50’NİN ÜZERİNDE MAĞAZAYLA HİZMET VERİYOR. DUAYEN İŞADAMIYLA ALMANYA’NIN FRANKFURT ŞEHRİNDEKİ MAĞAZASINDA BULUŞTUK VE BAŞARI HİKÂYESİNİ DİNLEDİK. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
GELİŞEN TEKNOLOJİYİ SÜREKLİ TAKİP EDEN REİSOĞLU İPLİK, AR-GE FAALİYETLERİ İLE ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİNİ DE ARTTIRIYOR. EVTEKS 2018’E KATILAN FİRMA, TASARIMLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA
HOLLANDA’NIN ROTERDAM KENTİNDE SİMİTÇİ DÜNYASI’NIN YEDİNCİ ŞUBE AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. AÇILIŞTAN RENKLİ GÖRÜNTÜLER BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
ALMANYA’NIN KREFELD ŞEHRİ MERKEZ CAMİİNDE GUBETÇİLERİMİZİ BULUŞTURAN SEVGİ VE DOSTLUK ŞÖLENİNDEN GÖRÜNTÜLERLE EKOPAZAR DEVAM EDİYOR.
GURBETÇİ İŞADAMI ALİ DİLEK, KURDUĞU İNŞAAT ŞİRKETİYLE MEMLEKETİ KONYA’DA MARKALI KONUT PROJELERİNE İMZA ATIYOR. GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DÜZENLENEN KONYA İNŞAAT FUARINDA ZİYARET ETTİĞİMİZ FİRMANIN STANDINDA PROJELER HAKKINDA BİLGİ ALDIK. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
Bu hafta, EKOPAZAR /06 MAYIS 2018 PAZAR günü (Türkiye saatiyle 12.50’de) ATV Avrupa’da CANLI YAYIN www.atv avrupa.tv internet adresinden EKO Pazar’ı 06 MAYIS 2018 PAZAR günü Türkiye Saat’iyle 12.50’de canlı olarak izleyebilirsiniz