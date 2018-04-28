EKOPAZAR'DA BU HAFTA

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK YERLİ DUVAR KÂĞIDI ÜRETİCİLERİNDEN HALLEY, EVTEKS 2018’DE YOĞUN İLGİ GÖRDÜ. EV HANIMI İKEN EŞİNİN VEFATIYLA FABRİKANIN BAŞINA GEÇEN DİLEK TERİMER, ŞİMDİ DÜNYANIN BİRÇOK ÜLKESİNE İHRACAT GERÇEKLEŞTİRİYOR. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
ZORLU HOLDİNG BÜNYESİNDE FALİYET GÖSTEREN, TÜRK EV TEKSTİLİNİN LOKOMOTİF MARKALARINDAN TAÇ, EVTEKS 2018’DE EN YENİ KOLEKSİYONLARINI TANITTI. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN TECRÜBELİ İSİMLERİNDEN HMFA İNŞAAT, KONYA’DA DÜZENLENEN YAPI İNŞAAT FUARINDA İNCİ KONAKLARI PROJESİYLE BOY GÖSTERDİ. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
YANMAZ YAPI MALZEMELERİ FİRMASI, İLERİ TEKNOLOJİ İLE ÜRETİLMİŞYENİ NESİL YALITIMLI YAPI ELEMANLARINI, KONYA İNŞAAT FUARINDA TANITTI. ÜRÜNLER OLDUKÇA DİKKAT ÇEKTİ. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
KONYA İNŞAAT FUARINDA STANDINI ZİYARET ETTİĞİMİZ FİRMALARDAN BİRİ DE BONUS BOYA. FİRMANIN SEKTÖRE SUNDUĞU FIRSATLAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
KONYADA DÜZENLENEN VE SEKTÖR PROPESYONELLERİNİ BULUŞTURAN İNŞAAT FUARINDA; BETON, DEMİR VE KALIP ALANINDA FAALİYET GÖSTREN DOĞANCI YAPI STANDINI ZİYARET ETTİK. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA..
GÜNLÜK YAŞANTIMIZDA KULLANDIĞIMIZ HER TÜRLÜ EŞYANIN TAMAMLAYICISIDIR AKSESUARLAR. İŞTE GÜLNİHAL GROUP, BÜNYESİNDE BULUNDURDUĞU BİNLERCE ÇEŞİT AKSESUAR VE DEKORASYON ÜRÜNLERİYLE SEKTÖRDE ÖNEMLİ BİR İHTİYACA CEVAP VERİYOR. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
ARTAN TALEP KARŞISINDA, TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDA NİTELİKLİ KONUT PROJELERİ YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR. KONYA, YÜKSELEN BU TRENTTEN NASİBİNİ ALAN ŞEHİRLERDEN BİRİ. KONYA’NIN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİREN VİZYON PROJELERDEN BİRİ OLAN METE KONAKLARI BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
KONYA’NIN YEREL SANATÇILARINDAN BESTECİ VE SÖZ YAZARI HASAN YILDIRIM İLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ SÖYLEŞİ BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
İNŞAAT SEKTÖRÜNDE 28 YILLIK DENEYİMİYLE BUGÜNE KADAR 16 BİN AİLEYİ EV SAHİBİ YAPAN İHLAS YAPI, İSTANBUL'DA YAPILACAK 3 YENİ GAYRİMENKUL PROJESİNİN TANITIMINI GERÇEKLEŞTİRDİ. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
İNŞA ETTİĞİ NİTELİKLİ PROJELERLE SEKTÖRÜNÜN ARANAN MARKALARINDAN BİRİ OLAN ALİ DİLEK İNŞAAT, KONYA İNŞAAT FUARINDA, GÖZ DOLDURDU. FİRMANIN STANDINI ZİYARET ETTİK VE YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALİ DİLEK İLE EN SON PROJELERİNİ KONUŞTUK. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
ALMANYA’DA 30 YIL ÖNCE KURDUĞU ŞAFAK KÜŞIN’LA ÖNCE HAZIR MUTFAK, SONRA DA MOBİLYA SEKTÖRÜNDE BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATAN İŞADAMI YAŞAR BALIKÇI, BUGÜN ŞAFAK GRUP ADI ALTINDA 50’NİN ÜZERİNDE MAĞAZAYLA HİZMET VERİYOR. DUAYEN İŞADAMIYLA ALMANYA’NIN FRANKFURT ŞEHRİNDEKİ MAĞAZASINDA BULUŞTUK VE BAŞARI HİKAYESİNİ DİNLEDİK. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
DİYARBAKIR’DA 10 ŞUBESİ BULUNAN HACI BABA KADAYIF, İSTANBULDA DÖRDÜNCÜ ŞUBESİNİ ŞİEİNEVLER’DE AÇTI. AÇILIŞTAN GÖRÜNTÜLER BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
Bu hafta, EKOPAZAR /29 NİSAN 2018 PAZAR günü (Türkiye saatiyle 12.53’de) ATV Avrupa’da CANLI YAYIN www.atv avrupa.tv internet adresinden EKO Pazar’ı 29 NİSAN 2018 PAZAR günü Türkiye Saat’iyle 12.53’de canlı olarak izleyebilirsiniz.