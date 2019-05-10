Ekopazar'da Bu Hafta: 12 Mayıs Pazar

(12 Mayıs 2019 PAZAR Saat 14.00’TE BEYAZ TV’de)
EKOPAZAR’IN BU HAFTAKİ KONU BAŞLIKLARI ŞÖYLE;
BİRBİRİNDEN LEZZETLİ MENÜLERİYLE MİSAFİRLERİNE UNUTULMAZ TATLAR SUNAN ŞAZELİ RESTORAN, KAPILARINI EKOPAZAR’A AÇTI. İŞLETENİN YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER SEYFİ AKTÜLÜN, FAALİYETLERİNİ VE HEDEFLERİNİ EKOPAZAR YAYIN KURULU ÜYESİ BİLAL KOÇAK’A ANLATTI.
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİNİN BU YIL ON BEŞİNCİSİNİ DÜZENLEDİĞİ GELENEKSEL İLETİŞİM ÖDÜLLERİ GÖRKEMLİ BİR TÖRENLE SAHİPLERİNİ BULDU. ÜNİVERSİTENİN FLORYA’DA BULUNAN KAMPÜSÜNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN TÖRENDE ADETA ÜNLÜ YAĞMURU YAŞANDI.
TÜRKİYE’DE BAKLİYAT SEKTÖRÜNÜN ÖNEMLİ MARKALARINDAN REİS GIDA YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET REİS VE FİRMANIN YÖNETİM KURULU ÜYESİ IŞILAY REİS YORGUN, EKOPAZAR YAYIN KURULU ÜYESİ ŞEREF ÖZATA’YA ÖNEMLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDULAR.
HOLLANDA'DA ÜYELERİNİN ÇOĞUNLUĞUNU TÜRK VE GÖÇMENLERİN OLUŞTURDUĞU DENK PARTİSİ, 23 MAYIS’TA YAPILACAK AVRUPA PARLAMENTOSU SEÇİMLERİ İÇİN LİSTE BAŞI ADAYI OLARAK AYHAN TONCA’YI BELİRLEDİ. UZUN YILLAR HOLLANDA’DA AKTİF SİYASET FAALİYETLERİNE DEVAM EDEN AYHAN TONCA, BERABERİNDEKİ HEYETLE AVRUPA TURUNA ÇIKTILAR.