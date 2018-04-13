EKOPAZAR'DA BU HAFTA

İSTANBUL BAYRAMPAŞA HACIİLBEY İLKOKULUNUN MİNİK ÖĞRENCİLERİ, TÜRK MİLLETİNİN TARİH BOYUNCA VERDİĞİ MÜCADELEYİ SAHNEYE TAŞIDILAR. AYRINTILAR EKOPAZAR’DA.
BU YIL ON BİRİNCİSİ DÜZENLENEN VE GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ İLE İLGİLİ ÇÖZÜMLERİN SERGİLENDİĞİ GÜNEŞ ENERJİSİ FUARI SOLAREX 2018’DE YURT İÇİ VE YURT DIŞI GÜNEŞ ENERJİSİ SEKTÖRÜNÜN ÖNEMLİ TEMSİLCİLERİ BİR ARAYA GELDİ. SMART ENERGY, FUARDAKİ YERİNİ ALDI. AYRINTILAR EKOPAZAR’DA.
MARBLE-ULUSLARARASI DOĞALTAŞ VE TEKNOLOJİLERİ FUARININ ÖNEMLİ KATILIMCILARINDAN BİRİ OLAN GEMİKAYA MARBLE, AZERBAYCAN’DAN DÜNYAYA ÜRÜNLERİNİ GÖNDERİYOR. AYRINTILAR EKOPAZAR’DA.
İNEGÖL KÜLTÜRPARK ULUSLARARASI FUAR MERKEZİ EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN MODEF BURSA - MOBİLYA VE DEKORASYON FUARI YOĞUN BİR KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. SEKTÖRÜNÜN ÖNEMLİ OYUNCULARINDAN MAXXA MOBİLYA, TASARIMLARIYLA DİKKAT ÇEKEN İSİMLER ARASINDAYDI. AYRINTILAR EKOPAZAR’DA.
MOBİLYA SEKTÖRÜNDEKİ 25 YILLIK TECRÜBESİYLE YAŞAM ALANLARIMIZI GÖRSEL BİR ŞÖLENE DÖNŞÜTÜREN MOBİLESSE MOBİLYA’NIN EN SON TASARIMLARI BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
AYDIN KARACASU’DA ÖZELLİKLE TAHİNLİ PİDE KONUSUNDA ÜN YAPMIŞ ŞİRİN PİDE, ŞEHİR DIŞINDAN MİSAFİRLERİNİ AĞIRLADIĞI GİBİ, YURTDIŞINA DA PİDE GÖNDERİYOR. AYRINTILAR EKOPAZAR’DA.
TÜRKİYENİN ÖNEMLİ MOBİLYA ÜRETİCİLERİNDEN NCLASS MOBİLYA’NIN EN MODERN TASARIMLARI BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
ALMANYA’NIN DUİSBURG KENTİ YAKINLARINDAKİ REİNBERG KASABASINDA BU YIL İKİNCİSİ GERÇEKLEŞTİRİLEN FEST-İ HİJAB, ASUDE MODA’NIN SAHİBİ ASUMAN EROĞLU GÖL’ÜN ORGANİZASYONUYLA DÜZENLENDİ. FESTİVALDEN RENKLİ GÖRÜNTÜLER BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
İSTANBUL KUMKAPI’DA BİR LEZZET DURAĞI OLAN TEZVEREN BABA OCAKBAŞI RESTORAN MİSAFİRLERİNİN DAMAĞINDA UNUTULMAZ TATLAR BIRAKIYOR. AYRINTILAR EKOPAZAR’DA.
ERKAN SALTIK’IN SAHİBİ OLDUĞU ERKAN KASAP VE KÖFTE, İSTANBUL ŞEHREMİNİ’DE MİSAFİRLERİNİ AĞIRLIYOR. AYRINTILAR EKOPAZAR’DA.
TÜRK GİRİŞİMCİ YUSUF GÜNDÜZ’ÜN SAHİBİ OLDUĞU OZAD DÜĞÜN SALONU, EVLENECEK ÇİFTLERE, ÖZEL FIRSATLAR SUNUYOR. AYRINTILAR EKOPAZAR’DA.
RİSİNG CITY BURSA GAYRİMEKUL FUARI SEKTÖR PROFESYONELLERİNİ BİRARAYA GETİRDİ. SEKTÖRÜN ARANAN MARKALARINDAN LİK YAPI, EN SON PROJELERİNİ FUARDA GÖRÜCÜYE ÇIKARTTI. AYRINTILAR EKOPAZAR’DA.
ALANINDA DÜNYANIN İKİNCİ, AVRASYA'NIN İSE EN BÜYÜĞÜ OLMA ÜNVANINA SAHİP ULUSLARARASI EKMEK, PASTA MAKİNELERİ, DONDURMA VE ÇİKOLATA TEKNOLOJİLERİ FUARI IBATECH İSTANBUL, KAPILARINI ZİYARETÇİLERİNE AÇTI. SEKTÖRÜN ÖNEMLİ MARKALARINDAN BİRİ OLAN ÖZTİRYAKİLER, EN SON ÜRÜNLERİNİ FUARDA TANITTI. AYRINTILAR EKOPAZAR’DA.
UNLU MAMÜLLER VE EKMEK TEKNOLOJİLERİ ALANINDA MÜŞTERİLERİNE PROFESYONEL ÇÖZÜMLER SUNAN ALTUNTOP ISI VE MAKİNA, İBATECH 2018’DE TEKNOLOJİK ÜRÜNLERİYLE GÖZ DOLDURDU. AYRINTILAR EKOPAZAR’DA.