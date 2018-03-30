EKOPAZAR'DA BU HAFTA

- BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM’IN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞEN HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ “AKADEMİK ÖDÜL TÖRENİNDE BAŞARILI AKADEMİSYENLER ÖDÜLLENDİRİLDİ. ÜNİVERSİTENİN KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÖDÜL TÖRENİNDEN GÖRÜNTÜLER BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
- İSTANBUL DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ VE AYNI ZAMANDA MESAN KİLİT YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ BAŞARIYLA YÜRÜTEN, SEKTÖRÜN DUAYEN İSİMLERİNDEN RIDVAN MERTÖZ, İSTANBUL’DA DÜZENLENEN WIN EURASIA FUARINDA EKOPAZAR’A ÖZEL AÇIKLAMALARDA BULUNDU. EN SON ÜRÜNLERİYLE MESAN KİLİT BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
- KOCAELİ ULUSLARARASI FUAR MERKEZİ'NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 4. İDEV VE DOĞU MARMARA GAYRİMENKUL FUARI, GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ. FUARDA GÖZ DOLDURAN AVRUPA İNŞAAT, ÖNEMLİ İŞ ANLAŞMALARINA DA İMZA ATTI. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
- BAŞTA İSTANBUL OLMAK ÜZERE MEGA KENTLERDE GÖRMEYE ALIŞIK OLDUĞUMUZ MARKALI KONUT PROJELERİNE BİR YENİSİ DE İZMİT’TE EKLENDİ. BEKTAŞ İNŞAAT VE İZMİT BELEDİYESİ ORTAKLIĞIYLA HAYATA GEÇİRİLEN PROJENİN AYRINTILARI BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
- FARKLI SEKTÖRLERDEKİ BAŞARI VE TECRÜBELERİNİ İNŞAAT SEKTÖRÜNE TAŞIYAN MAMİKLER İNŞAAT, HAYATA GEÇİRDİĞİ ORKA LİFE PROJESİYLE DİKKAT ÇEKİYOR. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
- ŞEBNEM ÖZTÜRK ORGANİZASYON FİRMASININ ÇALIŞMALARI VE FİRMALARA SUNDUĞU AVANTAJLAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
- MÜSİAD SAĞLIK SEKTÖR KURULU BAŞKANI LEVENT CAN İLE 25. EXPOMED EURASİA FUARINDA BİR SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRDİK. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
- İÇME SUYU, GIDA, TARIM, OTELCİLİK GİBİ HEMEN HER SEKTÖRÜN KULLANABİLECEĞİ DEZENFEKTAN CİHAZLARINI TÜRKİYE PAZARINA SUNAN EKOBİYO, DÜNYAYA AÇILMAYA HAZIRLANIYOR. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
- 2014 YILINDA GAZİANTEP 3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ'NDE FAALİYETLERİNE BAŞLAYAN KALESAN, AR-GE ÇALIŞMALARININ ARDINDAN HİJYEN BEZİ PİYASASINDAKİ PAZAR AĞINI GÜNDEN GÜNE GENİŞLETİYOR. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
- EKOPAZAR, 25. EXPOMED EURASİA FUARINDA BİOANALYTIC FİRMASININ FAALİYETLERİNİ EKRANLARA TAŞIYOR. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
- EXPOMED EURASİA FUARINDA ANKAFERD STANDINI ZİYARET ETTİK. H. CAHİT FIRAT, ANKAFERD BLOODSTOPPER KANAMA DURDURUCU ÜRÜNÜNÜ YAKINDAN İNCELEDİK. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
- 1993 YILINDAN GÜNÜMÜZE FAALİYETLERİNİ SÜRDÜREN MULTİKAN, EXPOMED EURASİA FUARINDA DİKKAT ÇEKEN FİRMALAR ARASINDAYDI. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
- EGE’NİN İNCİSİ AYDIN’IN KARACASU İLÇESİ TARİHİ VE KÜLTÜRÜYLE ÖNEMLİ İLÇELERDEN BİRİ. İLÇENİN BAŞARILI BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA BÜYÜKYAPICI İLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ SÖYLEŞİ BU HAFTA EKOPAZAR’DA..
- TÜRKİYE VE ORTARDOĞU’NUN EN BÜYÜK TARIM VE TARIMSAL MEKANİZASYON FUARI BU YIL KONYA’DA 16’INCI KEZ KAPILARINI AÇTI. YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞEN FUARDA YAĞBASAN OTOMOTİV METAL KALIP SANAYİ DE STANT AÇTI.
- ÜRETİMİNİ GERÇEKLEŞTİRDİĞİ SİLAJ, RULO VE BALYAJ MAKİNELERİYLE TÜRK TARIM SEKTÖRÜNÜN ÖNEMLİ OYYUNCULARINDAN BİRİ OLAN KOMEL TARIM, BU HAFTA EKOPAZAR’DA..
- ADAPAZARI’NDA 1914 YILINDA KURULAN BAŞAK TRAKTÖR, BUGÜN TÜRK TARIMININ ÖNEMLİ YAPI TAŞLARINDAN BİRİ. FİRMA KONYA TARIM FUARINDA GÖZ DOLDURDUÇ. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
- GİRGİN GRUP KURULUŞU OLARAK CASELLİ MARKASI ADI ALTINDA, 20.000 M2 AÇIK 15.000 M2 KAPALI ALANDA TRAKTÖR RÖMORKU, ARAÇ ÜSTÜ TANKER VE SİLOBAS ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİREN CASELLİ RÖMORK, BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
- 1983 YILINDA AKŞEHİR SANAYİ SİTESİNDE RULMAN VE EGZOZ İMALATI YAPMAK ÜZERE KÜÇÜK BİR ATÖLYE OLARAK HÜSEYİN ANGILCI TARAFINDAN KURULAN FİRMA, BUGÜN HARS MARKASI ALTINDA TRAKTÖR ÜRETİYOR, VE TÜRKİYE EKONOMİSİNE KATMA DEĞER SUNUYOR. AYRINTILAR BU HAFTA EKOPAZAR’DA.
30 Mart 2018 Cuma 17:37
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Son Güncelleme: 30.03.2018 17:55