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"EKONOMİK KALKINMANIN SIRRI BECERİLERDE"

21 Eylül 2017 Perşembe 15:09
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Stanford Üniversitesi Öğretim Üyesi Hanushek:"Kalkınma için ulusların becerilerini geliştirmesi gerekir. Bu becerilerin artırılması için eğitimin süresi değil kalitesi artırılmalı"

ANKARA (AA) - Dünyanın önde gelen eğitim ekonomistlerinden, Stanford Üniversitesi Öğretim Üyesi Eric Hanushek, ülkelerin milli gelirlerini yükseltmek için becerilerini geliştirmesi gerektiğini belirterek, "Bu becerilerin artırılması için eğitimin süresi değil kalitesi artırılmalı." dedi.

Hanushek, TED Üniversitesinde “Beceriler ve Ulusların Ekonomik Geleceği” konulu bir sunum yaptı. 

En Az Gelişmiş Ülkeler'in, BM 2030 kalkınma hedeflerine ulaşabilmelerinin ekonomik büyüme ile gerçekleşeceğini belirten Hanushek, büyümenin ise ülkelerin eğitim sistemine bağlı olduğunu dile getirdi.

Hanushek, milli gelirini yükselten Güney Kore ve Japonya gibi ülkelerin eğitim kalitesine büyük önem verdiklerini vurgulayarak, "Öğrencilerin uluslararası ölçekte fen, matematik ve okuma becerilerini ölçen en önemli göstergelerden biri olan PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) sınavında yüksek başarı elde eden ülkelerin zamanla ekonomik büyümesi de öteki ülkelere göre fazla oluyor. Eğer Türkiye PISA matematik sınavında Romanya ve Bulgaristan seviyesinde olursa milli gelirde yüzde 5,4 artışa neden olur." değerlendirmesinde bulundu. 

PISA sınavında Türk öğrencilerin yüzde 36’sının basit düzeydeki sorulara cevap vermeye zorlandıklarını hatırlatan Hanushek, bunun iyileştirilmesi için uluslararası temel becerileri sağlayacak en az 15 yıllık geliştirme planına ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Hanushek, insanların becerilerin artmasıyla yeni gelişmelere daha kolay adapte olduklarına dikkati çekerek, "Yapılan çalışmalar temel becerilerin geliştirilmesiyle ülkelerin milli gelirine yüzde 4’lük bir katkı sağladığını gösteriyor. Kalkınma için ulusların becerilerini geliştirmesi gerekir. Bu becerilerin artırılması için eğitimin süresi değil kalitesi artırılmalı." diye konuştu. Hanuskek, eğitime ayrılan kaynağın büyüklüğünden ziyade söz konusu desteğin nasıl kullanıldığının daha önemli olduğunun altını çizdi.

Öğretmenlerin, eğitimin kalitesinin artırılması hususunda en önemli faktör olduğuna işaret eden Hanushek, "Öğretmen kalitesinin merkezi sistemle ölçülmesi, onlara hesap verme sorumluluğunun yüklenmesi, yerel düzeyde karar mekanizmasının oluşturulması ve doğrudan performans tekniklerinin geliştirilmesi eğitimin kalitesine katkı önemli yapar." ifadelerini kullandı. 

Hanushek, eğitim sisteminde iyileşmenin kararlılıkla mümkün olacağını sözlerine ekledi.


Anadolu Haber Ajansı
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