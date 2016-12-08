Ekonomi Koordinasyon Kurulunda alınan kararlar açıklandı

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde düzenlediği basın toplantısında, Ekonomi Koordinasyon Kurulunda alınan kararları paylaştı. Yıldırım, yaptığı açıklamada, "Firmaların piyasada nakit ihtiyaçları var, nakit sıkıntısı var. Bu nakit sıkıntısını rahatlatmak, işlerini genişletmelerini sağlamak hatta istihdamı artırmak için hazine kefaleti getirmek suretiyle, Kredi Garanti Fonu'nun kefaletiyle 250 milyar liraya kadar bir kredi hacmi oluşturuyoruz." dedi. Başbakan Yıldırım,"2017'de özel sektör yatırımlarını daha da teşvik etmek, artmasını sağlamak amacıyla imalat sanayine, yatırım teşvik kapsamındaki projelere artı destek vermek için, yatırımın teşvik edilmesinde ciddi bir seferberlik başlatıyoruz. 2017'de yapılan imalata yönelik yatırım harcamaları için yatırıma katkı oranını mevcudun üzerine yüzde 15 daha artırıyoruz. Kurumlar vergisi indirimini de tam olarak uygulayacağız." ifadelerini kullandı.



"500 bin kişiyi İŞKUR'un aktif iş gücü programından yararlandıracağız"

İşsizlikte hafif bir kıpırdanma olduğunu söyleyen Yıldırım, "Bunu dikkate alarak önümüzdeki yılın iş ve istihdamını artırmaya, özel sektör firmalarımızın maliyetlerini düşürmeye yönelik bir tedbirimiz var. Bu bağlamda 2017'de, özel sektörde toplam 500 bin vatandaşımızı İŞKUR'un aktif iş gücü programından yararlandıracağız." şeklinde konuştu.



"Prim ödemeleri ötelenecek"

Yıldırım, "Özel sektör iş verenlerinin, asgari ücret desteğinden yararlanmalarını, 'esas prim ödeme gün sayısı'na karşı gelecek şekilde 2017 Ocak, Şubat, Mart, üç aylık primlerini 2017'nin Ekim, Kasım, Aralık ayına öteliyoruz." dedi.



Yurt içinden sağlanacak Türk malı ve hizmetlere sıfır faiz uygulaması

Yurt dışı yükleniciler veya müteahhitlik hizmetlerine yönelik kullandırılan döviz kredilerinde, firmaların yurt içinden sağlayacağı Türk malı ve hizmetlere yönelik kısımda sıfır faiz uygulaması getirdiklerini açıklayan Yıldırım, "Yani buradan oraya yapacağınız işlerde götüreceğiniz mal ve hizmetler için ayrıca bu kredilerden faiz alınmayacak." bilgisini verdi.



KOBİ'lere ilk 12 ay için geri ödemesiz 3 yıl vadeli 50 bin lira kredi

Başbakan Yıldırım, Bilim Sanayi Bakanlığının KOBİ'lere yönelik bir desteği olduğunu belirterek, bu destek çerçevesinde mevcut bilançolarını esas alarak, işletmelere ilk 12 ay için geri ödemesiz olmak üzere 3 yıl vadeli 50 bin lira kredi sağlanacağını açıkladı.



"Tedbirler için bütçemizde yapacağımız tasarrufları kullanacağız"

Yıldırım, "Reel sektörü desteklemek için aldığımız bu tedbirlerin tamamı için bütçemizde yapacağımız tasarrufları kullanacağız. Yani mali disiplin var olmaya devam edecek. Har vurup harman savurmayacağız, başkaca bir olumsuzluğa sebep olacak bir uygulamaya gitmeyeceğiz. Hesap kitap yapıldı. Milletimiz rahat etsin, iş adamlarımız da bu konuda emin olabilirler." dedi.



"Vazgeçemeyeceğimiz iki alan var. Birisi adalet, birisi de güvenlik"

"Reformların esası, devletin bütün alanlardaki belirleyici rolünün, ekonomideki ve diğer alanlardaki belirleyici rolünün sınırlandırılması, vatandaşın birçok alanda rahatça hareket etmesi, devletle olan işinin azaltılması...Özeti bu." diyen Yıldırım, "Vazgeçemeyeceğimiz iki alan var. Birisi adalet, birisi de güvenlik. Bu iki alan devlette olacak ve hiçbir şekilde bu alanlarda başka bir reform düşünülmeyecek. Kendi içlerinde hızlı işlemesi için gerekli tedbirleri alacağız." şeklinde konuştu.



"Kamu, devlet olarak 2017'de muazzam bir tasarruf yılı olacak"

Çok ciddi tasarruflar yapılacağını ve bununla ilgili çalışmaların yapıldığını belirten Yıldırım, şunları kaydetti: "Kamu, devlet olarak 2017'de muazzam bir tasarruf yılı olacak. Önceliği olmayan harcamalar, işte yeni bina alma, yeni araba alma vesaire gereksiz masraflar yapılmayacak. Fuzuli yere seyahatler, bunlardan kaçınacağız. Bir anlamda vatandaşlarımızdan bir şey isterken, 'haydi dövizini bozdur, ülkene, ekonomine omuz ver' derken, önce devlet kurumları olarak bizim elimizi taşın altına koymamız lazım."



"İlave borçlanma yapmayacağız"

Başbakan Yıldırım, alınan ekonomik tedbirlerin uygulanmasıyla ilgili ilave borçlanma yapılmayacağının altını çizerek, "Onu yaparsan zaten kıymeti yok ki. İlave borçlanma yapmadan karşılık ayırma, bu işin püf noktasıdır. Bunu da sağlayacağız." dedi.



"Ufak tefek inişler, çıkışlar küresel şartlardan dolayı olabiliyor"

Alınan tedbirlerin orta ve uzun vadeli olduğunu söyleyen Yıldırım, şöyle konuştu: "Piyasalardaki dalgalanmalar şu birkaç günde iniş trendindeydi kurlarda. Bu ufak tefek inişler, çıkışlar küresel şartlardan dolayı olabiliyor. Bunlar geçici şeyler, bizim tedbirlerimiz ise orta ve uzun vadeli. Bu arada tabii Merkez Bankamızın da eli kolu bağlı değil. O, kendi kapsamında, kapasitesinde icap eden tedbirleri de her zaman alabilir."





AA