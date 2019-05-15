Ekonomi dünyası Nisan ayında hareketliydi

Nisan ayı ekonomi dünyasında oldukça hareketli geçti. MTM’nin araştırmasına göre, dolar kuru 175 bin 784 haber ile ekonomi gündeminin zirvesine oturdu. Enflasyon ise 44 bin 001 habere konu olarak, sekizinci sırada yer aldı. Ay boyunca konuşulan ana konulardan biri de yerel seçimlerin ekonomiye olan etkileriydi.

Belediye başkanlığı seçimlerinin tekrar edilmesi ihtimali ekonomiyi etkiledi

Seçimlerin tekrar edilme ihtimali kur üzerinde belirsizlik oluşturdu. İstanbul seçimlerinden dolayı oluşan belirsizlikle yükselen dolar nisan ayının en fazla kazandıran yatırım aracı oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlık sürecinde, AK Parti’nin olağanüstü itiraz dilekçesi YSK’nın masasında yer alsa da, mazbatayı Millet İttifakı'nın İBB adayı Ekrem İmamoğlu’na verdi. Piyasalarda kararın açıklanmasına kadar geçen süre içerisinde dolar kurunda düşüşler meydana geldi. 5 lira 79 kuruşa kadar yükselen dolar, 5 lira 71 kuruşa düşerken, 6 lira 56 kuruşa kadar yükselen Euro, 6 lira 48 kuruşa kadar geriledi. Mazbata sonrası yeni günün ilk işlem saatlerinden itibaren dolar kurunda sert yükselişler gözlemlendi.



Nisan ayında en fazla kazandıran yatırım aracı dolar oldu



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayına ilişkin “finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını” açıkladı. Buna göre, en yüksek aylık reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,35, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,65 ile dolarda gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından avro yüzde 1,73, külçe altın yüzde 0,94 ile yatırımcısına kazandırırken, mevduat faizi yüzde 1,46, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 6,75 ve BIST 100 endeksi yüzde 7,52 kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde avro yüzde 3,02, külçe altın yüzde 2,22 oranında yatırımcısına kazanç sağlarken, mevduat faizi yüzde 0,21, DİBS yüzde 5,57, BIST 100 endeksi yüzde 6,34 kayba yol açtı.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde, nisan ayında en fazla reel getiri dolardan sağlandı.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan, sosyal medya hesabında enflasyon paylaşımı



TÜFE'de yaşanan pozitif gelişmelerin, ekonomideki dengelenme sürecine işaret ettiğini belirten Albayrak, enflasyonun düşmesi nedeniyle sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, "Yıllık enflasyon yüzde 19,71’den 19,50’ye geriledi. Ayrıca çekirdek enflasyonda da yıllık yüzde 17,53’ten 16,30’a önemli bir gerileme oldu. Bu gelişmeler, yaz aylarında özellikle gıdada sağlanacak düşüşle, hedeflerimizi tutturacağımızı gösteriyor" ifadelerini kullandı.





