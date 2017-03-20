EKONOMİ BAKANI ZEYBEKCİ MUĞLA'DA

MUĞLA (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Türkiye kesintisiz olarak yoluna devam edecekse yüzde yüz tek başına iktidar üreten sisteme geçmek zorunda. Kayıplar yaşamadan yoluna devam edecekse bu sistemi değiştirmeli. Bir sistem değişikliği var ve bu sistem herkese adil." dedi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının düzenlediği "Muğla Ekonomi Buluşması" programında konuşan Zeybekci, bakanlık olarak ihracatçıya ve turizmciye çok büyük destekler verdiklerini ama destekleri anlatmakta eksiklikleri olduğunu söyledi.

Zeybekçi, 2016'ya kadar her şeyin yolunda gittiğini belirterek, "15 Temmuz'u asla unutmayın. 15 Temmuz'u hissettirmedik, Cumhurbaşkanımız ve hükümet olarak. Ekonomik zararlarını hissettirmedik. Hemen çalışmalara başladık. Türkiye yoluna devam etti. 18 Temmuz Pazartesi günü Türk finans sistemi dünyanın bütün sistemleri ile entegre biçimde tıkır tıkır çalışıyordu. Borsa ve bankalar kapalı olacak, faizler yüzde 25 olacak, dolar 7 lira olacak tahminleri yaptılar. 15 Temmuz bir darbe girişimi değil işgal girişimiydi. Türkiye'nin bir bölümünün koparılıp başka bir yerlere bağlanması girişimiydi. Bu aziz millet demokrasi destanı yazdı." dedi.

-"Petkim ve Ereğli Demir Çelik'e gereğini yapacağım"

Zeybekci, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş'un Petkim ve Ereğli Demir Çelik’in dolarla çalıştığını hatırlatması üzerine TL'ye dönülmesi için çalışma yapacağı sözünü verdi. Zeybekci, "Gereğini yapacağım bundan emin olun. Çünkü bakanlığın kararı yayımlandı. Serbest bölgeler yurt dışı sayılır. Serbest bölgelerdeki tüm faaliyetleri TL'ye çevirdik zorunlu olarak. Bunlara da mutlaka gereğini yapacağız." diye konuştu.

-"Artık kurtaracak babalar falan yok"

Türkiye'nin büyümek zorunda olduğunu vurgulayan Zeybekci, sözlerine şöyle devam etti:

"65. hükümet olarak Türkiye'yi büyüteceğiz. Bunu da illaki illaki özel sektör eliyle büyüteceğiz. İhracata dayalı daha fazla üretimle Türkiye'yi büyüteceğiz. Başka formülü yok. Bunun başka mucizesi yok. Bir zamanlar kurtar baba vardı. Artık kurtaracak babalar falan yok. Bu millet kurtaracak. 100 liralık verginin 87 lirası faize gidiyordu. Şimdi 100 liralık verginin 10 lirası faize gidiyor. Başımıza ne geldiyse bundan geldi."

-"Müslüman bir delikten iki defa ısırılmaz"

Zeybekci, eski sistemi Türkiye'ye dayatanların sürekli sopa attığını milletin cebinde ne var ne yok aldığını anlattı. Zeybekci, "Müslüman bir delikten iki defa ısırılmaz. Bizim ısırılmadık yerimiz kalmadı. Hem de aynı delikten. Bize kurgulanan sitem bu sistemin çıktıları belli. Türkiye'ye dayatılan sistem hep koalisyonlar çıkardı. Bu milletin geleceğiyle oynadılar. 30 yaşındaki genç kadınları 32 yaşındaki genç erkekleri emekli ettiler. 'Ben daha çok vereceğim' diyerek koalisyonları yarattılar. Bir gecede 46 milyar dolarlık batık bankaları milletin sırtına yüklediler." diye konuştu.

- "Türkiye bu sistemden kurtulmalı"

Türkiye bütçesinin en büyük açığının sosyal güvenlik olduğuna işaret eden Bakan Zeybekci, "Bütçe açığı yaklaşık 5 trilyon TL'dir. Sırf iktidara gelebilme hırsıyla millete yapılan haksızlık. Kıytırık bir koalisyon kuracağım diye bütün bunlar oldu. Türkiye'ye ne faydası oldu. Maalesef Türkiye kaybetti. Bunlar olmasaydı bugün dünyada 14. Avrupa'nın 4. büyük ekonomisiydik. Sistem yüzünden ödüyoruz bunları. Bu sistemin yaratıcıları, bölücü bir partiyi allem ettiler pulladılar 7 Haziran'da büyük bir bedel ödettiler. Türkiye bu sistemden kurtulmalı." ifadesini kullandı.

-"Türkiye yüzde yüz tek başına iktidar üreten sisteme geçmek zorunda"

Zeybekci, mevcut sistemin getirdiği deliği Türkiye'nin mutlaka kapatması gerektiğini kaydetti. Zeybekci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu sizin, bu bizim meselemiz, AK Parti, MHP, CHP'nin değil, partilerin meselesi değil, bu sizin de meseleniz. Türkiye kesintisiz olarak yoluna devam edecekse yüzde yüz tek başına iktidar üreten sisteme geçmek zorunda. Kayıplar yaşamadan yoluna devam edecekse bu sistemi değiştirmeli. Bir sistem değişikliği ve var bu sistem herkese adil."

-"Aydın’da şaka gibi şeyler söylemiş"

Yeni getirilmek istenen sisteme itiraz edenlerin söyleyeceği makul hiçbir şeyin olmadığını dile getiren Zeybekci, isim vermeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Aydın'da muhtarlıkların ve minibüsçülerin kapatılacağını söylediğini hatırlattı.

Zeybekci, "Hayır diyen ve milleti teşvik eden bir genel başkan oradaydı. Aydın'da söylediği çok önemli iki tane açıklama oldu. Hayır gerekçesini birini muhtarlara, birini de minibüsçülere söyledi. Şöyle demiş inanmadım bende. Görüntüleri izlettiler. ‘Bu anayasa çıkarsa görürsünüz muhtarlıklarınız 16 Nisan’da kaldıracak’ demiş. Şaka gibi. Şaka gibi şeyler söylemiş. 18 maddenin içinde böyle bir şey yok. Yeni sistemde Cumhurbaşkanına tek yetki veriliyor o da kararname çıkarma yetkisi. Hızını alamamış. Sonra minibüsçülere ‘16 Nisan’dan sonra ertesi sabah minibüsleriniz elinizden alınmış.’ Siyaset bu kadar itibarsız olmamalı." dedi.

-"16 Nisan CHP’ye çok iyi gelecek"

16 Nisan'ın CHP'ye çok iyi geleceğini söyleyen Zeybekci, "Artık Türkiye’de siyasi partiler yüzde 50 hedefi olduğu için yüzde 70’e hitap etmek zorunda. Projelerini anlatmak zorunda. Aman benim yüzde 25’im şurada dursun diyemeyecek. Bu millet seçimlere yüreği ağzında gitmemeli. Seçime gidersen sadece şunu demeli. Cenabı Allah ne nasip ederse onu getirsin diye gitmeli. Bu sistem koalisyon üretmiyor. Onun için bu mesele sizin meseleniz. Türkiye’yi kurtarın." diye konuştu.

-"Dünyada bir numarayız"

Zeybekci, mevcut sistemin milletin kanını emmeye devam etmemesi için değişime işaret ederek, "Durdurun bunu. Asgari ücretin yetmediğini ben de biliyorum ama şunu da biliyorum. Bu milli gelire göre asgari ücrete en fazla veren dünyada bir numarayız. Milli geliri yükselteceğiz, asgari ücret de yükselecek." ifadesini kullandı.

Bakan Zeybekci’ye günün anısına Milas Halısı hediye edildi.

Anadolu Haber Ajansı