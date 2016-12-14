Ekol’ün Paris – sete tren hattına ödül

Ekol Lojistik, Avrupa’nın en önemli demiryolu operatörü VIIA ile işbirliği yaparak Sete Limanı’ndan Paris bölgesindeki Noisy-le-Sec'e haftada bir gün karşılıklı olarak hizmet veren seferlerini Ekim ayında devreye almıştı. Üç ay gibi kısa bir sürede de bu hat, Ekol ve VIIA’e Multimodal Operatör ödülünü getirdi. İzmir - Sete deniz bağlantısına ikinci bir Ro-Ro eklemeyi hedefleyen Ekol, demiryolu hizmet kapasitesini ve sıklığını da bu gelişmeye paralel olarak 2017'de artıracak.

Ödüle ilişkin olarak Ekol Lojistik Taşımacılık Grubu Genel Müdürü Murat Boğ; "Paris – Sete hattı bizim için kilit önemde. Bu hat sayesinde hem Türkiye'yi hem de İran'ı Avrupa ile, Kuzeybatı Afrika bölgesini ise Paris ile daha iyi bir şekilde birbirine bağlayabiliriz. Bu ödüle layık görüldüğümüz için son derece mutlu ve gururluyuz. Bu ödül Ekol'ün intermodal çözüm geliştirme yönteminin doğru olduğunu kanıtlar nitelikte. Önümüzdeki birkaç ay içinde Avrupa'da daha fazla tren hattı kurmayı planlıyoruz."

VIIA Yönetim Kurulu Başkanı Thierry Le Guilloux konuyla ilgili şunları söyledi: "Bu ödülü aldığımız için çok mutluyuz. VIIA'da treyler işine odaklandığımız için, demiryolları ile Ro-Ro limanları arasında intermodal bağlantılar geliştirmenin taşımacılık sektörü için önemli olduğuna inanıyoruz. Sete Limanı ile Paris arasındaki hattın da bu anlamda başarılı bir girişim olduğunu ve benzer girişimlerin önünü açacağını düşünüyoruz."

Ekol Lojistik Hakkında

Ekol, faaliyetlerine başladığı 1990 yılından itibaren odak noktasında tuttuğu müşteri memnuniyeti ile Avrupa’da sektörünün öncü markası olmayı hedeflemektedir. Uluslararası taşımacılık organizasyonu ile başlanılan noktadan itibaren, üçüncü parti lojistik hizmetlerini de sunan bütünleşik şirket yapısına ulaşan Ekol, uzun yılların verdiği bilgi birikimi, kalifiye insan kaynakları ve üst düzey teknoloji uygulamalarıyla, farklı sektörlerdeki müşterilerine lojistik ve tedarik zinciri çözümleri sunmaktadır.

Türkiye’de toplamı 750.000 m2’yi bulan tesislerinin yanında; Almanya, İtalya, Romanya, Fransa, Yunanistan, Ukrayna, Bosna, Macaristan, İspanya, Polonya, Bulgaristan, Çekya ve İran’da toplamda 100.000 m2 alana sahip tesisleriyle hizmet sunmaya devam etmektedir. 500 milyon Euro’yu aşan iş hacmi, 5.500 araçlık filosu, 6.500’ü aşkın çok uluslu çalışanıyla Ekol Lojistik; hem Türkiye’de hem de Avrupa’da öncü entegre lojistik hizmet sağlayıcıları arasında yer almaktadır.

Türkiye’deki ve Avrupa’daki en son teknolojiye sahip dağıtım merkezleri ve genç, çevreci filosuyla Ekol Lojistik, değişen uluslararası pazarların her türlü ihtiyaçlarına uygun hizmet için çalışmaktadır. Ekol, uçtan uca tedarik zinciri yönetimi çözümlerini, en gelişmiş intermodal ve taşımacılık ekipmanlarıyla geniş ve kapsamlı depo ve x-dock tesisleri ile sunmaktadır.

Daha verimli, sürdürülebilir ve rekabetçi çözümler için Ro-Ro yatırımlarını gerçekleştiren Ekol, en son teknolojiye sahip her biri 240 treyler kapasiteli 5 Ro-Ro gemisi ile; haftanın dört günü Haydarpaşa-Trieste limanları ve haftanın bir günü İzmir/Alsancak-Sete limanları arasında seferlerini gerçekleştirmektedir. Aynı zamanda, haftanın bir günü Almanya’nın Trieste, Köln, Ludwigshafen şehirlerine, Çekya’nın Ostrava ve Fransa’nın Sete ve Paris şehirlerine toplam 46 blok tren ile faaliyetlerini sürdürmektedir.