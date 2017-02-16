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Ekol Yunanistan ödüle layık görüldü

16 Şubat 2017 Perşembe 14:40
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2012 yılında faaliyete geçen ve büyüme ivmesini hızla sürdüren Ekol Yunanistan, başkent Atina'da düzenlenen 2017 Taşımacılık ve Lojistik Ödülleri'nde, Uluslararası Taşımacılık sektörü Yük Taşımacılığı ve Organizasyonu kategorisinde altın ödüle layık görüldü.

Ekol Yunanistan ödüle layık görüldü
2012 yılında faaliyete geçen ve büyüme ivmesini hızla sürdüren Ekol Yunanistan, başkent Atina'da düzenlenen 2017 Taşımacılık ve Lojistik Ödülleri'nde, Uluslararası Taşımacılık sektörü Yük Taşımacılığı ve Organizasyonu kategorisinde altın ödüle layık görüldü.

Selanik, Atina, Ro-Ro Taşımacılığı’nın önemli bir ayağı olan Lavrio Limanı’nda bulunan ofisleri dışında Aspropyrgos bölgesinde bulunan 6 bin metrekare tesisi ile Ekol Yunanistan lokal ve uluslararası arenada entegre lojistik hizmetleri sunmaktadır. Dört yıla aşkın bir süredir sergilediği üstün servis kalitesi ile Ekol, Yunanistan'ın önde gelen kuruluşlarından Supply Chain Institute ve Boussias Communications tarafından ödüllendirildi.

Atina’da gerçekleşen Taşımacılık ve Lojistik Ödül Töreni’nde görüşlerini paylaşan Ekol Yunanistan Ülke Müdürü Dimitris Batakis; "Bu ödüle layık görüldüğümüz için çok mutlu ve gururluyuz. Bu ödül, stratejimizin ne kadar doğru olduğunun ve hem Yunanistan'da hem de diğer ülkelerde büyümeye devam ettiğimizin göstergesidir. Ekol, Yunanistan'da nispeten yeni bir şirket olsa da, sürekli yatırımları ve iş geliştirme projeleri sayesinde taşımacılık alanında önde gelen isimlerden biri haline geldi. 2017'de piyasadaki konumumuzu daha da güçlendirmeyi planlıyoruz” dedi.

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