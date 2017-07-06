Ekol Yunanistan, büyümeye odaklandı

Ekol Yunanistan’ın faaliyete geçtiği 2012 yılından bu yana cirosunu her yıl yüzde 25 oranında artırdığına dikkat çeken Ekol Yunanistan Ülke Müdürü Dimitris Batakis, Lavrio Limanı’ndaki tesisleri geliştirmek için 2 milyon Euro’dan fazla yatırım yapmayı planladıklarını söyledi.

Yakın bir gelecekte düğmeye basacakları 1 milyon Euro değerindeki proje kapsamında, Yunanistan'da ulusal dağıtım için Ekol’ün kendi filosunu oluşturmayı düşündüklerini anlatan Batakis, “Yunanistan'da 10. yılımızı kutlarken yaptığımız toplam yatırım, ülkedeki mevcudiyetimize eşdeğer olacak" dedi.

Ekol Yunanistan’ın, Avrupa’da karşılıklı olarak 15’ten fazla varış noktasına ağırlıklı karayolu taşımacılığıyla 48 ile 72 saat arasında değişen kısa sürelerde ulaşım sağlayarak, Yunan girişimcilerin rekabet gücünün artmasına katkı sağladığına dikkat çeken Batakis, gündemlerindeki yeni ulaşım güzergahları hakkında bilgi verdi.

Lavrio ve Selanik limanlarını kullanarak ve bu limanları Aspropyrgos ve Selanik limanlarındaki demir yolu terminaline bağlayarak Avrupa'ya demir yolu bağlantısı sunmayı da planladıklarını anlatan Batakis, “Ayrıca kendi birimlerimizi kullanarak Kıbrıs'a haftalık seferler düzenliyoruz. Hayfa ve Aşdod limanlarını kullanarak İsrail'de de hizmet vermeyi düşünüyoruz. Hizmetlerimizi geliştirerek müşterilerimize daha hızlı transit zamanı, daha çok bağlantı ve daha fazla esneklik sağlayacağız. 2017 Taşımacılık ve Lojistik Ödülleri'nde, Uluslararası Taşımacılık sektörü Yük Taşımacılığı ve Organizasyonu kategorisinde altın ödüle layık görüldük. Bu ödülün doğru strateji ile ilerlediğimizi kanıtladığına inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Ekol Yunanistan, Selanik ve Atina'daki ofislerinin yanı sıra Aspropyrgos Sanayi Bölgesi’ndeki 6 bin metrekarelik modern tesisleriyle; sözleşmeli lojistik, ulusal ve uluslararası taşımacılık hizmeti veriyor. Bu yıl içerisinde Yunanistan’ın değişik şehirlerinde ofis açmayı planlayan Ekol, lojistik ağı sayesinde 24 saat içerisinde ülkenin her yerine hizmet verebilecek hale gelecek. Yunanistan'ı Türkiye ve İtalya'daki Trieste Limanı üzerinden Avrupa'ya bağlayan kendi gemi operasyonları için Ekol Yunanistan’ın, Atina yakınlarındaki Lavrio Limanı’nda da bir ofisi bulunuyor.