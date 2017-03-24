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EKOL, SLOVENYA İLE AVRUPA’DA BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

24 Mart 2017 Cuma 10:45
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Avrupa’nın en büyük lojistik tedarikçilerinden biri olma hedefiyle uluslararası açılımlarını sürdüren Ekol Lojistik’in son ülke yatırımı Slovenya oldu. Ekol 15. şirketini Slovenya’da kurdu.

EKOL, SLOVENYA İLE AVRUPA'DA BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR
Ekol Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Musul Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde, kuruluş ve tescil işlemleri tamamlanan Ekol Slovenya’nın birkaç ay içerisinde operasyonlarına başlayacağını açıkladı.
Avrupa’daki hizmet ağlarını geliştirerek, müşterilerine yeni çözümler sunmaya devam ettiklerini söyleyen Musul, “İran, Bulgaristan ve Çekya’nın ardından şimdi de 15. şirketimizi Slovenya’da kurduk. İlk aşamada taşımacılık çözümleri sunacağımız yapıyı, ilave yatırımlarla destekleyecek ve depomuzu da kısa sürede devreye alacağız. Verdiğimiz hizmetlerin Slovenya pazarındaki müşterilerimizin ve Avrupa ülkelerindeki diğer şirketlerimizin işlerinin de gelişimine büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz” dedi.
Ekol Slovenya’nın uzun vadede diğer Avrupa ülkeleri ile arasında intermodal çözümler de sunabileceğini belirten Musul, pazara yeni ve böylesine iddialı bir şirketin giriş yapmasının Slovenya için de önemli olduğunu ifade etti. Ekol, Slovenya’da ulusal ve uluslararası komple ve grupaj taşımacılık hizmetleri verecek. Ekol müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasiteye sahip çapraz yükleme antreposunu da yakın bir zamanda faaliyete geçirecek. Gümrüksüz depolama ve antrepo hizmetleri sunacak ilk antreponun Ljubljana'da açılması düşünülüyor.

Anadolu Haber Ajansı
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