EKOL, PHARMA CMO ZİRVESİ’NE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Dünyada söz sahibi olan ilaç sanayicileri, fason üreticiler, ambalajcılar ve sektörün diğer çözüm ortaklarından üst düzey yöneticilerin katıldığı zirvenin açılış konuşmaları Ekol Sağlık Sektörü Yöneticisi Ahmet Lütfi Dörtyön ve tedarik zinciri alanında dünyanın önde gelen danışmanlık şirketi Supply Chain Wizard Türkiye Başkan Vekili Burak Tiftikci tarafından yapıldı. İlaç Takip ve İzleme Sistemi’ndeki uluslararası uygulamaların mercek altına alındı, Türkiye’de 2010 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan İlaç Takip Sistemi (İTS) alanında diğer ülkelerde yaşanan gelişmeler değerlendirildi.

İlaç Tedarik Zinciri Operasyonlarında İzlenebilirlik konulu vaka çalışmasını katılımcılarla paylaşan Ekol Sağlık Sektörü Yöneticisi Ahmet Lütfi Dörtyön’ün şu ifadeleri dikkat çekti: “Ekol olarak temel görevimiz iş ortaklarımızın başarılı olması için onları desteklemek. Türkiye’de ilaç takip sistemi için Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız entegrasyonu, Avrupa Birliği, Suudi Arabistan ve Rusya gibi ülkelerin resmi ilaç takip sistemleri ile de sağlayarak, ilaç firmalarına baştan sona tedarik zinciri çözümleri sunmaya devam ediyoruz. Başka bir deyişle, üretim hattından yurt içi veya yurt dışındaki müşteriye teslimata kadar geçen; ara-nakliye, depolama, etiketleme, Sağlık Bakanlığı’na bildirim, gümrükleme ve uluslararası taşıma gibi bütün süreçleri tek noktadan, hızlı, şeffaf ve düşük maliyetle gerçekleştiriyoruz.”

Supply Chain Wizard Türkiye Başkan Vekili Burak Tiftikci ise şunları söyledi: “İlaç üreticilerinin günün sonunda yurt dışına ihracat yapabilmeleri için gerçekleştirmeleri gereken operasyonları öğrendiklerini iletmeleri konferansın başarılı geçtiğinin bir kanıtı oldu.”

Basın Bülteni