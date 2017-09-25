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Ekol, Lise tamamlama Projesi’nde ilk mezunlarını verdi

25 Eylül 2017 Pazartesi 12:06
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Hizmet sektöründe sürdürülebilir başarının, nitelikli ve mutlu insan kaynağı ile mümkün olduğu inancıyla hareket eden Ekol’ün mavi yakalı çalışanlarına yönelik başlattığı Ekol Çalışanları Lise Tamamlama Projesi’nde ilk öğrenciler mezun oldu.

Ekol, Lise tamamlama Projesi'nde ilk mezunlarını verdi
2014-2015 eğitim öğretim döneminde Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile başlatılan işbirliği neticesinde, çeşitli nedenlerden dolayı liseden ayrılmak zorunda kalan 82 Ekol çalışanının okula kaydı yapılırken, bunlardan 16’sı yeterli krediye ulaşarak eğitimlerini tamamladı. Ekol çalışanları, Mesleki Açık Öğretim Lisesi – Lojistik Bölümü mezunu unvanıyla diplomalarını aldılar. 

22 Eylül Cuma günü Genel Merkez Kardelen Tesisinde düzenlenen törende mezunlara diplomalarını Ekol Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Musul takdim etti. Törende konuşma yapan İnsan Kaynakları Genel Müdürü Osman Ünal, kalifiye eleman sıkıntısının hemen hemen her sektörde olduğu gibi lojistikte de yaşandığına dikkat çekerek, “Bu doğrultuda sektörümüze nitelikli eleman yetiştirmeye katkı sağlayacak çalışmalar yapıyoruz“ dedi. 

Müşterileri için akılcı çözümler üretmenin başlıca sorumlulukları olduğu bilinciyle hareket ettiklerini ifade eden Ünal, “Yeni nesillerin daha duyarlı ve donanımlı bireyler olarak yetişmesini sağlamak Ekol‘ün kurumsal sosyal sorumluluk politikasının vazgeçilemez bir parçası. İçinde bulunduğumuz toplumun kültürel, sosyal değerlerine bağlı olarak modern ve çağdaş yeni nesillerin yetiştirilmesi amacıyla eğitim ile ilgili projelerin desteklenmesiyle daha iyi bir toplum yaratılmasında üzerimize düşen görevi yerine getirmeye özen gösteriyoruz” değerlendirmesinde bulundu. 

Lise Tamamlama Projesi kapsamında çalışanlar haftada 16 saat yüz yüze ders alırken, Ekol aynı zamanda staj süreçlerinin takibini yaptı. Öğrencilerin kayıt masrafları, ders materyalleri gibi ihtiyaçları Ekol tarafından karşılanırken, servis olanağı da sağlandı. Hafta sonları Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde lojistik meslek derslerini gören öğrencilere, genel kültür dersleri ise uzaktan eğitim yöntemiyle veriliyor. 


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