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Ekol, güvenli sürüş eğitimlerini artık kendi bünyesinde verecek

30 Kasım 2017 Perşembe 10:42
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Ekol, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından verilen “İleri ve Defansif Sürücülük Teknikleri Kurum Lisans Belgesi”ni almaya hak kazandı. Sektöründe öncü rolünü sürdüren Ekol, bu belgeyi Türkiye’de alan ilk lojistik şirketi oldu.

Ekol, güvenli sürüş eğitimlerini artık kendi bünyesinde verecek
Ekol, lisans belgesi sayesinde bundan böyle Türkiye’de otomobil, hafif ticari ve ticari araçlar için güvenli ve defansif sürüş teknikleri, yorgunlukla mücadele, antiskid (kaymayı önleme), anti-rollover (devrilmeyi önleme) ve ekonomik sürüş teknikleri gibi eğitimleri şirket içerisinde verebilecek. TOSFED Sportif Sürücü, İleri ve Defansif Sürücü Yetiştirme Programları Talimatına uygun olarak eğitim aktiviteleri yapmasına izin verilen Ekol, bu akreditasyon sayesinde aynı zamanda sertifika verme yetkisine de sahip olacak. Ekol, bu yetki belgesiyle; müşterilerine, tedarikçilerine ve başka şirketlere de söz konusu eğitimleri sunabilecek.

Şirkette eğitimler, A sınıfı eğitici lisansı bulunan Ekol Lojistik Sürücü Eğitim Yöneticisi Yiğit Dedeoğlu öncülüğünde yürütülecek. Lisans belgesinin Ekol’e katma değer yaratacak birçok fayda sağlayacağını ifade eden Ekol İnsan Kaynakları Genel Müdürü Osman Ünal, “Aldığımız yetki ile sürücülerimize verdiğimiz eğitimleri dış kaynaktan iç kaynağa yönlendirmiş oluyoruz. Böylelikle eğitim süreçlerindeki kaliteyi artırırken, maliyetleri de azaltmış olacağız. Ayrıca, bugüne kadar sürücülerimiz için dışarıdan bir gün olarak aldığımız eğitim hizmetini, Ekol bünyesinde iki güne yayarak verme şansını yakalayacağız” diye konuştu.

Eğitim sonrasında hazırlanacak sonuç raporlarının bir anlamda sürücülerin karnesi olacağını söyleyen Ünal, “Her sürücüye ayrı bir raporlama yapacağız. Sürücülerin becerilerinin ya da eksik yönlerinin kayıt altına alınarak, puanlandırılacağı bir sistemi uygulayacağız. Bu sayede sürücülerimiz hakkında daha detaylı bilgiye sahip olabileceğiz” dedi.



Ekol Hakkında:

Ekol, 1990 yılında kurulan; taşımacılık, kontrat lojistiği, dış ticaret, gümrük ve tedarik zinciri yönetimi alanında 15 ülkede kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyet gösteren entegre bir lojistik şirketidir.

Aklı, duyguyu ve bilinci birleştiren iş yapış modelini teknolojiden aldığı ilhamla destekleyen Ekol, her zaman müşterilerine entegre, esnek ve en etkin çözümleri sunar. Ekol ‘ün hep bir adım ileride oluşu, yeterince iyiyle yetinmemesi müşterilerinin başarılarına hizmet ederken aynı zamanda çevresel, finansal, sosyal faydalar da sağlar.

Türkiye, Almanya, İtalya, Yunanistan, Fransa, Ukrayna, Bosna Hersek, Romanya, Macaristan, İspanya, Polonya, Çekya, Bulgaristan, İran ve Slovenya’da olmak üzere, kapalı alanı 1.000.000 m²’nin üzerindeki dağıtım merkezinin yanı sıra Intermodal taşımacılığa fırsat veren 6 Ro-Ro gemisi, haftalık 48 sefer yapan blok trenleri ve 5.500 aracıyla da Ekol, Avrupa’nın önde gelen lojistik sağlayıcıları arasındadır.

Dağıtım alanındaki gücünün yanı sıra Ekol ‘ün vaatlerini gerçekleştirmedeki en önemli gücü sahip olduğu insan kaynağıdır. Kusursuz müşteri memnuniyeti için bitmeyen bir enerjiyle hizmet veren 7.000’in üzerinde çok uluslu çalışanı, Ekol’ü başarıya taşıyan yolda çok önemli bir rol oynar.

TOSFED Hakkında:

Otomobil sporlarının yanı sıra ileri ve defansif sürücülük teknikleri eğitimleri ile ilgili yönetici konumunda bulunan resmi bir kurum olan TOSFED, geçtiğimiz yıllarda Türkiye’de Kamyon Yarışları Şampiyonası düzenleyen Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından da tanınıyor.

Basın Bülteni
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