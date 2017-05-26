banner197
Ana SayfaGÜNCEL

EKOL, “GÖNÜLLÜLÜK GÜNÜ” İLE ALTIN PUSULA’YI ALDI

26 Mayıs 2017 Cuma 15:04
Bu haber 772 kez okundu

Avrupa’nın önde gelen lojistik sağlayıcıları arasında yer alan Ekol, geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği Ekol Gönüllülük Günü Projesi ile Altın Pusula’ya layık görüldü. Ekol çalışanlarının gönüllü katılımıyla 14 ülkede, 40 proje ile gerçekleştirilen Ekol Gönüllülük Günü, Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) tarafından bu yıl 16.’sı düzenlenen Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri’nde; Uluslararası Proje/Kampanya kategorisinde ödülün sahibi oldu.

EKOL, 'GÖNÜLLÜLÜK GÜNÜ” İLE ALTIN PUSULA'YI ALDI
Ocak 2016’da “Toplumun geleceğine olumlu katkı sağlamak” ilkesiyle kurumsal sosyal sorumluluk politikasını güncelleyen Ekol, 5 Aralık Dünya Gönüllülük Günü’nden ilham alarak yola çıktı. Ekol’ün bulunduğu 14 ülkede çalışan farklı kültürlerdeki toplam 6 bin 500’ü aşkın kişi Ekol Volunteers ortak paydasında birleşti. Çalışanların yüzde 70’inin gönüllü olarak yer aldığı Ekol Gönüllülük Günü ile Ekol tesislerinin bulunduğu ülkelerde iki ay gibi kısa bir sürede yaklaşık 5 milyon kişiye ulaşıldı. Sürdürülebilirlik odaklı hareket edilen Ekol Gönüllülük Günü kapsamında; “Eğitim, Okul ve Çocuk”, “Yardıma Muhtaç Bireyler, Mülteciler ve Kimsesizler”, “Sağlık”, “Çevre”, “Spor”, “Sokak Hayvanları ve Barınaklara Yardım” başlıklarındaki projeler Ekol Gönüllüleri’nin gayretleri ile gerçekleştirildi.

Ekol Gönüllülük Günü’nün ilk yılında, iletişim sektörünün en saygın ödüllerinden biri olarak kabul edilen Altın Pusula’yı almasından duydukları memnuniyeti ifade eden Kurumsal İletişim Direktörü Arzu Tan, yaptığı açıklamada; Ekol’ün sadece maddi destek verilen projelerle yardımlar sağlamayı değil tüm dünya üzerindeki çalışanlarıyla sosyal yardımlaşma ve gönüllülük alanında farkındalığı artırmayı hedeflediğini söyledi.

Dokundukları her bir kişinin hayatında etki yarattıklarında onların da başkalarının hayatında etki yaratacağı anlayışı ile Ekol Gönüllülük Günü projelerini sürdürdüklerini belirten Tan, “Bunun domino etkisine inanıyor ve faaliyette bulunduğumuz tüm ülkelerdeki insanların, toplumların geleceğine katkı sağlayabileceğimizi düşünüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Ekol’ün, 2017 başında eklenen Slovakya ile birlikte bugün 15 ülkede kendi tesisleriyle hizmet veren çok uluslu büyük ve güçlü bir şirket olduğuna dikkat çeken Tan, “Hepimiz farklı kültürlerden geliyor, bambaşka diller konuşuyoruz. İçinde bulunduğumuz toplumların ve bölgelerin ihtiyaçları birbirinden çok farklı ve biz bu ihtiyaçların ucundan tutarak ‘iyiliklere öncülük etmek için’ yola çıktık. Tek bir Ekol ruhu ile dünyanın her bir noktasına dokunmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.