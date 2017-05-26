EKOL, “GÖNÜLLÜLÜK GÜNÜ” İLE ALTIN PUSULA’YI ALDI

Ocak 2016’da “Toplumun geleceğine olumlu katkı sağlamak” ilkesiyle kurumsal sosyal sorumluluk politikasını güncelleyen Ekol, 5 Aralık Dünya Gönüllülük Günü’nden ilham alarak yola çıktı. Ekol’ün bulunduğu 14 ülkede çalışan farklı kültürlerdeki toplam 6 bin 500’ü aşkın kişi Ekol Volunteers ortak paydasında birleşti. Çalışanların yüzde 70’inin gönüllü olarak yer aldığı Ekol Gönüllülük Günü ile Ekol tesislerinin bulunduğu ülkelerde iki ay gibi kısa bir sürede yaklaşık 5 milyon kişiye ulaşıldı. Sürdürülebilirlik odaklı hareket edilen Ekol Gönüllülük Günü kapsamında; “Eğitim, Okul ve Çocuk”, “Yardıma Muhtaç Bireyler, Mülteciler ve Kimsesizler”, “Sağlık”, “Çevre”, “Spor”, “Sokak Hayvanları ve Barınaklara Yardım” başlıklarındaki projeler Ekol Gönüllüleri’nin gayretleri ile gerçekleştirildi.

Ekol Gönüllülük Günü’nün ilk yılında, iletişim sektörünün en saygın ödüllerinden biri olarak kabul edilen Altın Pusula’yı almasından duydukları memnuniyeti ifade eden Kurumsal İletişim Direktörü Arzu Tan, yaptığı açıklamada; Ekol’ün sadece maddi destek verilen projelerle yardımlar sağlamayı değil tüm dünya üzerindeki çalışanlarıyla sosyal yardımlaşma ve gönüllülük alanında farkındalığı artırmayı hedeflediğini söyledi.

Dokundukları her bir kişinin hayatında etki yarattıklarında onların da başkalarının hayatında etki yaratacağı anlayışı ile Ekol Gönüllülük Günü projelerini sürdürdüklerini belirten Tan, “Bunun domino etkisine inanıyor ve faaliyette bulunduğumuz tüm ülkelerdeki insanların, toplumların geleceğine katkı sağlayabileceğimizi düşünüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Ekol’ün, 2017 başında eklenen Slovakya ile birlikte bugün 15 ülkede kendi tesisleriyle hizmet veren çok uluslu büyük ve güçlü bir şirket olduğuna dikkat çeken Tan, “Hepimiz farklı kültürlerden geliyor, bambaşka diller konuşuyoruz. İçinde bulunduğumuz toplumların ve bölgelerin ihtiyaçları birbirinden çok farklı ve biz bu ihtiyaçların ucundan tutarak ‘iyiliklere öncülük etmek için’ yola çıktık. Tek bir Ekol ruhu ile dünyanın her bir noktasına dokunmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.