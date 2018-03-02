EİB ihracat artışında Türkiye birincisi oldu

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Şubat ayında ihracatını 2017 yılı Şubat ayına göre yüzde 29 arttırarak 1 milyar 85 milyon dolarlık ihracata imza attı. EİB Şubat ayında Türkiye genelinde 13 ihracatçı birliği arasında ihracatını en fazla arttıran birlik oldu. EİB’nin Şubat ayındaki bir diğer başarısı ise; Şubat ayları dikkate alındığında tarihinde ilk kez 1 milyar dolar barajını aşmayı başardı. Şubat ayında Türkiye’nin ihracatı ise yüzde 15’lik artışla 12 milyar 889 milyon dolar oldu. Ege İhracatçı Birlikleri, 2018 yılının ilk iki aylık döneminde ise; yüzde 26’lık ihracat artış hızı yakalayarak 2 milyar 156 milyon dolarlık dövizi Türkiye’ye kazandırdı. EİB’nin son bir yıllık ihracatı ise yüzde 12’lik artışla 12 milyar 273 milyon dolara ulaştı. EİB, 2018 yılı sonu için belirlediği 13 milyar dolar ihracat hedefine emin adımlarla ilerliyor. Şubat ayında Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altındaki 12 ihracatçı birliğinin tamamı, 2017 yılı Şubat ayına göre ihracatlarını arttırma başarısı gösterdi. Egeli ihracatçılar Şubat ayında 611 milyon 658 bin dolarlık sanayi ürünleri ihracatı gerçekleştirirken, tarım ürünleri ihracatı 399 milyon 533 bin dolar oldu. Madencilik sektörünün ihracatı ise; 74 milyon 134 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Zirve demir ihracatının oldu

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği 2017 yılı Şubat ayına göre ihracatını yüzde 62 arttırarak 123 milyon 874 bin dolarlık ihracatla Ocak ayından sonra Şubat ayında da zirvede yer alırken, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği yüzde 111’lik ihracat artış hızıyla ihracat artış rekortmeni oldu ve 48 milyon 827 bin dolarlık dövizi ülkemize kazandırdı.

Hazırgiyim ihracatı zirve ortağı oldu

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği yüzde 21 ihracat artış hızı yakaladı ve 105 milyon 503 bin dolarlık ihracatla zirve ortağı oldu. Ege Tütün İhracatçıları Birliği 81 milyon 775 bin dolarlık ihracata imza atarken ihracatını yüzde 46 arttırma başarısı gösterdi.

Maden ihracatı yüzde 35 artış gösterdi

Ege Maden İhracatçıları Birliği yüzde 35’lik ihracat yükselişiyle 74 milyon 134 bin dolarlık ihracat kayda alırken, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği 72 milyon 324 bin dolarlık ihracatı hanesine yazdırdı. Şubat ayında yüzde 21’lik ihracat artışı yakalayan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 62 milyon 294 bin dolarlık ihracata ulaştı. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin ihracat rakamı ise; 54 milyon 581 bin dolar oldu. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 50 milyon 383 bin dolarlık ihracat yaparken, Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 26 milyon 452 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Tekstil ihracatı yüzde 54 arttı

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği yüzde 54’lük ihracat artış hızıyla 25 milyon 394 bin dolar ihracat rakamına sıçrarken, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği 13 milyon 353 bin dolarlık dövizi Türkiye’ye kazandırdı.

Şubat ayı beklentileri aştı

2018 yılına 13 milyar dolar ihracat hedefiyle girdiklerini belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, Şubat ayında çalışma süresinin 2 gün daha kısa olmasına rağmen, Ocak ayındaki 1 milyar 73 milyon dolarlık ihracat rakamını da geride bırakarak 1 milyar 85 milyon dolara ulaştıklarını kaydetti. Şubat ayında EİB bünyesindeki 12 ihracatçı birliğinin hepsinin ihracatını arttırmasının sevindirici ve ilerisi için umut verici olduğuna işaret eden Ünlütürk, “Önümüzdeki süreçte siyasi ya da ekonomik bir kriz yaşanmadığı takdirde önümüzdeki aylarda da ihracat rekorları haberleri vereceğimize inanıyoruz” diye konuştu.

Almanya ihracatta zirvede, ABD ikinci sırada

Ege İhracatçı Birlikleri’nden Şubat ayında en fazla ihracat 121 milyon 556 bin dolarlık tutarla Almanya’ya yapılırken, Almanya’ya ihracat yüzde 28 artış gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri’ne yapılan ihracat ise; yüzde 49’luk artışla 65 milyon dolardan 98 milyon dolara çıktı. İtalya, 70 milyon dolarlık ihracatla üçüncü sırada yer alırken, İngiltere 65 milyon dolar, İspanya 59 milyon dolarlık ihracatla bu ülkeleri izledi. EİB’nin en fazla ihracat yaptığı ilk 10 ülke arasında sadece Irak’a ihracatında gerileme yaşandı.