EHLİYET ALAN SAYISI YARI YARIYA AZALDI

ANKARA (AA) - ORHAN ONUR GEMİCİ - Ehliyet alanların sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 52,6 azaldı. Geçen yıl 482 bin 464'ü erkek, 259 bin 163'ü kadın toplam 741 bin 627 kişi ehliyet sahibi oldu.

AA muhabirinin Emniyet Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, 2016'da bir önceki yıla kıyasla "ilk kez sürücü belgesi alan" kişi sayısında yüzde 52,6 azalma oldu.

2015'te 1 milyon 563 bin 383 kişi ehliyet sahibi olurken, 2016'da 482 bin 464'ü erkek, 259 bin 163'ü kadın olmak üzere 741 bin 627 kişi ilk kez sürücü belgesi aldı.

Emniyet yetkilileri, 2016'da başlayacağı duyurulan "aday sürücülük" uygulaması kapsamına girmemek için 2015 yılında ehliyet alanların sayısında bir artış yaşandığını belirtti.

2016'da ilk kez ehliyet alanların çoğunluğu 19-36 yaş aralığındaki kişilerden oluştu.

- Sürücülere 720 milyon lira ceza

Sürücülere geçen yıl farklı nedenlerle toplam 720 milyon 481 bin 396 lira ceza kesildi.

Sürücülerin ihlal ettiği kurallar arasında "araçların muayene süresini geçirmek" ilk sırada yer aldı.

Bunu "yönetmelikte belirtilen hız sınırlarını yüzden 10'dan yüzde 30'a kadar aşmak" ve "emniyet kemeri bulundurmamak ve kullanmamak" takip etti.

Anadolu Haber Ajansı