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Eğitime kar engeli

15 Aralık 2016 Perşembe 11:29
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Yurtta etkili olan kar yağışı nedeniyle 24 ilde eğitime bugün ara verildi

Eğitime kar engeli
İZMİR (AA) - Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle 24 ilde bugün eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı. AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, yurtta etkili olan kar yağışı eğitimi aksatmaya devam ediyor.  Kar yağışı dolayısıyla Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'da ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 2 gün ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de aynı tarihlerde idari izinli sayılması kararı alındı. Tunceli, Hakkari, Bingöl ve Muş'ta il genelinde ve Van'ın Erciş, Başkale, Çatak ve Bahçesaray ilçelerinde, Bitlis'in Hizan, Tatvan ve Güroymak ilçelerindeki okullarda da bugün eğitim yapılamayacak. Gümüşhane'nin Kelkit, Köse ve Şiran ilçelerinde eğitime ara verilirken Merkez, Torul ve Kürtün ilçelerinde ise taşımalı eğitim veren okullar tatil edildi. Bayburt'ta kar yağışı dolayısıyla il merkezi ve Aydıntepe ilçesinde eğitim yapılmayacak.
Malatya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ve 13 ilçedeki okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Sivas'ta ise soğuk hava ve yoğun buzlanma nedeniyle il merkezi ve Suşehri, Gölova, Akıncılar, Altınyayla, Koyulhisar, Yıldızeli, İmranlı, Ulaş, Hafik, Zara, Gemerek, Kangal, Koyulhisar ve Gürün ilçelerinde okullar tatil edildi. Yozgat, Elazığ ve Niğde'de de kent genelinde eğitime ara verildi.  Nevşehir'de ise Acıgöl, Derinkuyu ve Hacıbektaş ilçeleri ile il merkezine bağlı Boğazköy, Çardak ve İcik köylerinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. 

Karadeniz'de durum
Etkili kar yağışı nedeniyle Ordu'da 13, Giresun'da 7 ve Rize'de 2 ilçede kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Ordu'nun Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinde tüm okullar; Akkuş, Fatsa ve Ünye ilçelerinde ise bazı okullar 1 gün tatil edildi. Giresun'un Dereli, Alucra, Güce, Doğankent, Çanakçı ve Keşap ilçeleriyle Rize'nin İkizdere ve Kalkandere ilçelerinde eğitime ara verildi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise Diyarbakır'ın Ergani ve Mardin'in Ömerli ilçelerinde kar nedeniyle bugün eğitim yapılamayacak. Kahramanmaraş'ta ise Elbistan, Ekinözü, Nurhak, Göksun ve Çağlayancerit ilçelerinde de eğitime 1 gün ara verildi.




Anadolu Haber Ajansı
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