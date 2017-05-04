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Egepen Deceuninck'den 100 geri dönüşümlü PVC

04 Mayıs 2017 Perşembe 14:53
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Çevreye duyarlı ürünler geliştiren Egepen Deceuninck, hem kullandığı yeşil teknoloji hem de düşük enerji tüketimi stratejisine dayalı üretim tesisleri ile gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için katkıda bulunuyor

Egepen Deceuninck'den 100 geri dönüşümlü PVC
 Dünyadaki enerji kaynaklarının hızlı ve kontrolsüz bir şekilde tüketilmesi nedeniyle ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu konuları her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. Yapılan araştırmalar Türkiye’de harcanan enerjinin yüzde 35’inin konutlarda tüketildiğini, konutlarda tüketilen enerjinin ise yüzde 80’inin ısınma amaçlı kullanıldığını gösteriyor. Dikkat edilmeden yapılan bu bilinçsiz tüketim de ekolojik dengenin bozulmasına neden olabiliyor. Binalarda yaşanan ısı kaybına bakıldığında ise sarf edilen ısı enerjisinin yaklaşık yüzde 28’inin pencerelerden kaynaklandığı görülüyor. Dolayısıyla pencerelere sadece mimari uyum ve konfor olarak değil, ısı tasarrufu açısından da dikkat etmek büyük önem taşıyor. Konutlarda ısı kaybını önlemenin en güvenilir yolu ise dayanıklı, emniyetli, maksimum ısı yalıtımı sağlayan özel PVC pencere sistemleri kullanmak. Bu kapsamda Egepen Deceuninck, IFT Rosenheim Laboratuvarı tarafından Türkiye’deki en iyi ısı ve ses ısı iletkenlik katsayısına sahip ürünü seçilen Legend UF Sistemi’ni kullanıcılarına sunuyor. Bu sayede yaşanan ısı kayıplarının önüne geçilmesi ise hem kullanıcılara hem de ülkelere kazanç sağlıyor.

Egepen Deceuninck ürünlerinin hiçbirinde kurşun ve benzeri ağır metaller kullanmıyor
Egepen Deceuninck, yapılan Ar-Ge çalışmaları doğrultusunda 2004 yılından itibaren yüzde 100 geri dönüşümlü TPE conta kullanımı ile çevreye duyarlı üretim gerçekleştiriyor. Yenilikçi ve öncü yapısıyla gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmayı hedefleyen Egepen Deceuninck, çevre dostu kalsiyum- çinko stabilizan ile profil üretimi geçekleştiriyor. PVC pencere ve kapı profilleri için EPD (Environmental Product Declaration – Çevresel Ürün Beyanı) belgesine sahip olan Egepen Deceuninck, bu belgeyle birlikte ISO 14040 standardı çerçevesinde belirtilmiş parametrelere göre üretim gerçekleştiriyor.

Çevreci yaklaşımını hem ürünlerinde hem de üretim tesislerinde uygulayan Egepen Deceuninck çevreye duyarlı ürünler gerçekleştirdiği gibi, İzmir Menemen’de dev yatırımla inşa ettiği yeni fabrikasında, PV solar panel ve trigenerasyon sistemleri ile düşük enerji tüketim stratejisine dayalı yatırımlar ile verimli bir işletme olmayı hedefliyor. Fabrikada, çatıya biriken yağmur sularının proses suyu rezervlerinde  tekrar kazanımı ve çevre yeşillendirmesinde kullanımı yapılarak yeniden kazanım elde edilecek.
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