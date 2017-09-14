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Egepen Deceuninck kepenk sistemleri mekanlara hem güvenlik hem estetik katıyor

14 Eylül 2017 Perşembe 16:39
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Egepen Deceuninck’in estetik tasarımı ve işlevselliği ile öne çıkan PVC kepenk sistemleri, olumsuz hava koşullarına karşı etkili bir çözüm sunuyor. Mekanlara nostaljik bir görünüm de katan PVC kepenk sistemleri, doğadan esinlenilen 14 farklı renk seçeneği ile kullanıcılara tercih özgürlüğü veriyor.

Egepen Deceuninck kepenk sistemleri mekanlara hem güvenlik hem estetik katıyor
Yaklaşan kış aylarında olumsuz iklim koşullarından korunmanın alternatif yollarından biri de PVC kepenk sistemlerini kullanmak. Kepenk sistemleri, sert havalara karşı koruma etkisinin yanında sağladığı güvenlik avantajı ile de kullanıcılar tarafından tercih ediliyor.

Geliştirdiği tüm PVC ürünlerini maksimum uyum ile bir araya getiren Egepen Deceuninck, kepenk seçenekleriyle mekanlarda ısı kontrolü sağlıyor, mekanlara nostaljik bir hava katıyor. Egepen Deceuninck’in 14 farklı renk seçeneği ile mekanlara güvenlik, estetik ve fonksiyonellik katan PVC Kepenk sistemleri dekoratif amaçlı da kullanılabiliyor.

Faydalı model belgeli PVC kepenk sistemleri kullanım kolaylığı sunuyor

Egepen Deceuninck’in geleneksel ve nostaljik yapısı ile mimari kültürümüzün estetik bir unsuru olan kepenklerinde kanatlar kapalı iken, özel makaslı bir sistem ile iç kanatlar ileriye doğru açılabiliyor. Kepenk sistemine farklılık getiren bu uygulama ile faydalı model belgesi alan Egepen Deceuninck, kullanıcılarına bu şekilde kullanım kolaylığı sağlamış oluyor. Kepenkler montaj şekline göre duvara veya kasaya montaj olarak iki gruba ayrılıyor.

Beyaz ve lamine renk alternatiflerinin uygulanabildiği kepenk sistemlerinde mekanın özelliklerine göre, kemerli kepenk sistemleri de üretilebiliyor. Ege Profil Tic. ve San. A.Ş. patentli bu kepenk sistemleri, her PVC pencere sistemine uyum sağlarken yıllarca güvenle kullanılabiliyor.

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