Egepen Deceuninck, Assist hizmetiyle PVC kapı ve pencere sorunlarına kısa sürede çözüm buldu

Türkiye’nin önde gelen PVC markası Egepen Deceuninck, sektörde yine bir ilke imza atarak geçtiğimiz aylarda Assist projesini hayat geçirdi. Ocak ayından itibaren hizmet vermeye başlayan Assist projesiyle, bugüne kadar 250’ye yakın kişiye servis hizmeti verildi. Türkiye çapında 150 bayinin katıldığı sistemde servis hizmetinin en çok olduğu bölge 100’e yakın hizmet ile İstanbul ve çevresi oldu. İstanbul bölgesini Ankara, İzmir ve Adana bölgeleri takip etti. Yapılan araştırmaya göre en çok şikayet alınan konunun ise aksesuar şikayeti olduğu gözlendi.

Assist ile tüm PVC kapı ve pencere sorunlarına çözüm

Assist projesi ile PVC pencerelerindeki kanat ayarsızlıkları, çift açılım arızası, ısı kaybı, su ve rüzgar girmesi ve buna benzer yüksek şikayet oranı olan konularda eğitimli personel kadrosu devreye girerek sorunu hızlıca çözüme kavuşturuyor. Ayrıca bir daha bu sorunların yaşanmaması için tüm bilgiler de bir havuzda toplanıyor. Egepen Deceuninck bu projeyle birlikte PVC’lerinde sorun yaşayan kullanıcılara “tek fiyat politikasıyla” hizmet veriyor. Tüm kapı ve pencere ürünlerine hizmet veren sistem, 2 yıllık garanti süresi dolan ürünlerde yaşanılan sıkıntılara da çözüm buluyor.