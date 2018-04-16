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EGEPEN, 15 BİN TON İHRACAT HEDEFLİYOR

Türkiye PVC sektöründe ilklerin öncülüğüyle anılan Egepen Deceuninck, 2017’de ivme kazanan kapasite artışı ve ihracat hedeflerine 2018’de de hız kesmeden devam ediyor. Egepen Deceuninck, 2018’de 15 bin ton ihracat hedefiyle ülke ekonomisine katkı sağlayacak

EGEPEN, 15 BİN TON İHRACAT HEDEFLİYOR

Türkiye PVC sektöründe ilklerin öncülüğüyle anılan Egepen Deceuninck, 2017’de ivme kazanan kapasite artışı ve ihracat hedeflerine 2018’de de hız kesmeden devam ediyor. Egepen Deceuninck, 2018’de 15 bin ton ihracat hedefiyle ülke ekonomisine katkı sağlayacak

16 Nisan 2018 Pazartesi 12:07
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EGEPEN, 15 BİN TON İHRACAT HEDEFLİYOR

        Dünyanın en büyük 3. PVC ihracatçısı olan Türkiye’de, ihracat hedefleri her geçen gün artıyor. Türkiye’nin PVC ihracatında yüzde 8’lik bir payla liderliğini sürdüren Egepen Deceuninck, 2018’de ihracat hedefleriyle atağa kalktı. Bini aşkın istihdam yapısıyla kapasite artışı ve ihracat hedeflerine devam eden Egepen Deceuninck, 15 bin ton ihracat hedefiyle Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak. 

“Türkiye PVC üretiminde Avrupa’da ikinci”
2017’nin oldukça verimli geçtiğinin altını çizen ve PVC sektöründe ihracat hedeflerine ilişkin konuşan Egepen Deceuninck Pazarlama ve Satış Grup Müdürü Tamer Özen, “Türkiye PVC sektörü üretiminde dünyada altıncı, Avrupa’da ise ikinci sırada yer alıyor. PVC tıptan, kozmetiğe, inşaattan tekstile, otomotivden ilaç sanayisine kadar pek çok sektörde kullanıldığı için her zaman geleceği olan bir sektör” dedi. 

“60’tan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz”
Özen, sözlerine şöyle devam etti: “Üretimi ve ihracatı artırma konusunda Deceuninck Grubu’ndan aldığımız güçle, Egepen Deceuninck olarak PVC ihracatını İzmir Menemen’deki fabrikamızdan gerçekleştiriyoruz. 100 bin ton üretim kapasitemizle dünyanın çok farklı bölgelerine ihracatı Türkiye’den gerçekleştiriyoruz. Egepen Deceuninck olarak 60’tan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. İhracatta 35 milyon Euro’yu aşmayı hedefliyoruz” 
 

Son Güncelleme: 16.04.2018 12:10
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