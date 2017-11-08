Egea Seni Piste Çağırıyor Mersin ve Adana'da!

Asfalta özel 180 HP'lik Egea Sedan

Pist kullanımı için özel olarak geliştirilmiş Fiat Egea Sedan'da, aerodinamik özellikleri geliştiren, geniş hava giriş ve çıkışlarına sahip tamponlara yer veriliyor. 1.6 litrelik turbo beslemeli dizel motorun gücü 180 HP'ye çıkarılırken, vites oranları kısaltılmış, özel olarak hazırlanan 6 ileri vites kutusuna sahip. Pist kullanımına özel Egea Sedan'da, 17 inç boyutunda Speedline alüminyum alaşım jantlar, geliştirilmiş fren sistemi ve ayarlanabilir süspansiyon sistemi de bulunuyor.

Fiat’ın “Egea Seni Piste Çağırıyor” etkinliği, Mersin ve Adana’da gerçekleştirildi. Çorlu, Bursa, İzmit, Trabzon, İzmir ve Şanlıurfa'dan sonra düzenlenen etkinlik, büyük ilgiyle karşılandı. Katılımcılar etkinlikler boyunca Fiat Egea Sedan'ın pist versiyonunu deneyimleyerek heyecan dolu dakikalar yaşadı. Fiat Mersin bayileri Bilen Oto ve Boranlar ile Adana Birmot’un destekleriyle gerçekleştirilen etkinliğin sonunda tüm katılımcılara sertifika verilirken, parkurları tamamlayarak ilk 3’e giren katılımcılar ayrıca ödüllendirildi. Tekirdağ-Çorlu'da başlayan ve son olarak Mersin ve Adana’da gerçekleştirilen “Egea Seni Piste Çağırıyor” organizasyonu ile toplamda 8 ilde yaklaşık 1.200 kişi, Fiat Egea ile piste çıkma şansını yakaladı.Basın Bülteni