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Egea Seni Piste Çağırıyor Mersin ve Adana'da!

08 Kasım 2017 Çarşamba 14:16
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Fiat’ın Türkiye’nin ezber bozan otomobili Egea Sedan’ın pist versiyonu ile başlattığı “Egea Seni Piste Çağırıyor” etkinliği, Mersin ve Adana'da gerçekleştirildi. Mersin Stadyumu ve Birmot Adana'da düzenlenen ve çok sayıda otomobilseverin ilgiyle karşıladığı etkinlik, heyecan dolu anlara sahne oldu. Aktivitede katılımcılar güvenli otomobil kullanımı için aldıkları eğitim sonrasında, Fiat Egea Sedan’ın pist versiyonunu deneyimleyerek motorsporları dünyasına dâhil olma fırsatı yakalarken, ilk üçe giren yarışmacılar ödüllerinin sahibi oldu.

Egea Seni Piste Çağırıyor Mersin ve Adana'da!
 Fiat’ın “Egea Seni Piste Çağırıyor” etkinliği, Mersin ve Adana’da gerçekleştirildi. Çorlu, Bursa, İzmit, Trabzon, İzmir ve Şanlıurfa'dan sonra düzenlenen etkinlik, büyük ilgiyle karşılandı. Katılımcılar etkinlikler boyunca Fiat Egea Sedan'ın pist versiyonunu deneyimleyerek heyecan dolu dakikalar yaşadı.  Fiat Mersin bayileri Bilen Oto ve Boranlar ile Adana Birmot’un destekleriyle gerçekleştirilen etkinliğin sonunda tüm katılımcılara sertifika verilirken, parkurları tamamlayarak ilk 3’e giren katılımcılar ayrıca ödüllendirildi. Tekirdağ-Çorlu'da başlayan ve son olarak Mersin ve Adana’da gerçekleştirilen “Egea Seni Piste Çağırıyor” organizasyonu ile toplamda 8 ilde yaklaşık 1.200 kişi, Fiat Egea ile piste çıkma şansını yakaladı. 

Asfalta özel 180 HP'lik Egea Sedan
Pist kullanımı için özel olarak geliştirilmiş Fiat Egea Sedan'da, aerodinamik özellikleri geliştiren, geniş hava giriş ve çıkışlarına sahip tamponlara yer veriliyor. 1.6 litrelik turbo beslemeli dizel motorun gücü 180 HP'ye çıkarılırken, vites oranları kısaltılmış, özel olarak hazırlanan 6 ileri vites kutusuna sahip. Pist kullanımına özel Egea Sedan'da, 17 inç boyutunda Speedline alüminyum alaşım jantlar, geliştirilmiş fren sistemi ve ayarlanabilir süspansiyon sistemi de bulunuyor.


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