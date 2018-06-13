Ege Vitrifiye’den Göz Alıcı Cam Rezervuarlar

Ege Vitrifiye Cam Rezervuarlar, estetik tasarımlarının yanında kolay kullanım ve kolay montaj özellikleriyle banyolarda şık bir alternatif oluşturuyor. Ürünün siyah ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneği bulunuyor ve asma klozet veya yerden tek parça klozetlerle rahatça kullanılabiliyor. Cam rezervuarlar duvarın içine gömülerek montajlanan gömme rezervuarlar yerine, herhangi bir tadilat işlemi gerçekleştirmeye gerek olmayan kullanışlı bir formül sunuyor.

Ön paneli cam malzemeden olup, 3 lt ve 6 lt su ile iki kademeli fonksiyon imkânı bulunuyor. Siz de cam rezervuarlardan zevkinize göre olanı tercih ederek, ufak bir dokunuş ile banyonuzu baştan yaratabilirsiniz!