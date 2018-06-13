Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
93505
ALTIN
193.592
DOLAR
4.6211
STERLİN
6.2106
EURO
5.4478

Ege Vitrifiye’den Göz Alıcı Cam Rezervuarlar

Ege Vitrifiye’den Göz Alıcı Cam Rezervuarlar

13 Haziran 2018 Çarşamba 11:13
3322 Okunma
Ege Vitrifiye’den Göz Alıcı Cam Rezervuarlar

Ege Vitrifiye Cam Rezervuarlar, estetik tasarımlarının yanında kolay kullanım ve kolay montaj özellikleriyle banyolarda şık bir alternatif oluşturuyor. Ürünün siyah ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneği bulunuyor ve asma klozet veya yerden tek parça klozetlerle rahatça kullanılabiliyor.    Cam rezervuarlar duvarın içine gömülerek montajlanan gömme rezervuarlar yerine, herhangi bir tadilat işlemi gerçekleştirmeye gerek olmayan kullanışlı bir formül sunuyor.

Ön paneli cam malzemeden olup, 3 lt ve 6 lt su ile iki kademeli fonksiyon imkânı bulunuyor. Siz de cam rezervuarlardan zevkinize göre olanı tercih ederek, ufak bir dokunuş ile banyonuzu baştan yaratabilirsiniz!

Anahtar Kelimeler:
Ege Vitrifiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TSKB 2017 YILI ENTEGRE RAPORUNU YAYINLADI
TSKB 2017 YILI ENTEGRE RAPORUNU YAYINLADI
Kuzeyden, basketbol milli takımlar resmi su sponsoru oldu
Kuzeyden, basketbol milli takımlar resmi su sponsoru oldu
MAPFRE Sigorta’da Yeni Mentörlük Programı: “Ment To Be”
MAPFRE Sigorta’da Yeni Mentörlük Programı: “Ment To Be”

banner268

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim