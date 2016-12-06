EGE VİTRİFİYE ÇİFT YILDIZ BELGESİ ALDI

İbrahim Polat Holding CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Baran Demir, “Biz bu meşakkatli sürecin üstesinden, çalışanlarımıza, şirketimize ve yönetim kurulu başkanımıza güvenerek geldik. Yöneticilerimizi içimizden yetiştirdik, çalışan herkesin görüşlerine değer verdik. Ege Vitrifiye yapılan bağımsız araştırmalara göre; vitrifiye sektöründe, Türkiye’nin en çok bilinen 2. Markası konumundadır. Polat ailesine, markamıza ve Türkiye’ye olan yatırımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu gurur hepimizindir” dedi.
Ege Vitrifiye Genel Müdürü Merter Savaş normal TSE standartları üzerine, kalitelerini daha da artırarak TSE Çift yıldız belgesiyle taçlandırdıkları
Ege Vitrifiye’yi gösterdiği başarılardan ötürü tebrik eden TSE Ege Bölge Koordinatörü Atila Gündüz ise tüm çalışanlara kaliteye gösterdikleri hassasiyetten ötürü teşekkür ederek Ege Vitrifiye’nin ilerleyen zamanlarda alacağı yeni belgeler için “ TSE olarak bundan sonra ki süreçte de tescilleyeceğini
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