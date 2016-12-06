EGE VİTRİFİYE ÇİFT YILDIZ BELGESİ ALDI

Ege Vitrifiye Kemalpaşa Fabrikasında düzenlenen belge takdim töreninde, İbrahim Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Polat, TSE Çift Yıldız Belgesi’ni,

TSE Ege Bölge Koordinatörü Atila Gündüz

’ün elinden aldı. İbrahim Polat, konuşmasında Ege Vitrifiye’nin başarısını, çalışma ve gayretin sonucu olarak değerlendi ve “Aldığımız belgeler ve üretim kalitemizle hem şirketimize hem memleketimize katkımız devam edecektir” diye ekledi.



İbrahim Polat Holding CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Baran Demir, “Biz bu meşakkatli sürecin üstesinden, çalışanlarımıza, şirketimize ve yönetim kurulu başkanımıza güvenerek geldik. Yöneticilerimizi içimizden yetiştirdik, çalışan herkesin görüşlerine değer verdik. Ege Vitrifiye yapılan bağımsız araştırmalara göre; vitrifiye sektöründe, Türkiye’nin en çok bilinen 2. Markası konumundadır. Polat ailesine, markamıza ve Türkiye’ye olan yatırımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu gurur hepimizindir” dedi.

Ege Vitrifiye Genel Müdürü Merter Savaş normal TSE standartları üzerine, kalitelerini daha da artırarak TSE Çift yıldız belgesiyle taçlandırdıkları nı belirterek “Çift yıldız belgesi bu sene aldığımız üçüncü belgedir. Arge çalışmalarımıza hız vererek, rekabetçi piyasada daha da güçlendik. Bu belge şirketimize hem ulusal hem de küresel pazarda büyük katkılar sağlayacaktır. Bütün şirketler grubumuza ve Ege Vitrifiye çalışanlarına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye ekledi.