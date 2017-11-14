EGE BÖLGESİ DIŞ TİCARET FAZLASI VERDİ DARISI TÜRKİYE’NİN BAŞINA

Ege Bölgesi, Türkiye genelinde ihracatta Marmara Bölgesi’nin ardından ikinci sırada yer alırken, 2017 yılının Ocak – Eylül dönemindeki ihracatı gümrük müdürlüklerinin kayıtlarına göre ise; 15 milyar 830 milyon dolar oldu. Gümrük müdürlükleri kayıtlarına göre Ege Bölgesi’nin ithalatı 16 milyar 647 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ege Bölgesi’nin dış ticaret hacmi ise; 32 milyar 477 milyon dolara ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yapılan derlemeye göre Ege Bölgesi illeri; İzmir, Manisa, Denizli, Aydın, Balıkesir, Afyon, Muğla, Kütahya ve Uşak 2017 yılının Ocak – Eylül döneminde 13 milyar 79 milyon dolar ihracata imza atarken, İzmir dışındaki 8 ilin ihracatı, ithalatını geçti.

İzmir’in dış ticaret hacmi 13 milyar 764 milyon dolar

Ege İhracatçı Birlikleri’nden yapılan açıklamaya göre; Ege Bölgesi’nin dış ticaret lideri İzmir, 2017 yılının Ocak – Eylül döneminde 6 milyar 639 milyon dolar ihracat ile Ege Bölgesi illeri arasında ilk sıradaki yerini korudu. İzmir’in ithalatı ise 7 milyar 125 milyon dolar oldu. İzmir’in dış ticaret hacmi 13 milyar 764 milyon dolara ulaşırken, İzmir’in ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 93 olarak gerçekleşti.

Manisa’nın dış ticareti 5 milyar doları aştı

İzmir’i 2 milyar 743 milyon dolarlık ihracatla Elektrik-Elektronik üssü Manisa izledi. Manisa’nın ithalatı ise; 2 milyar 296 milyon dolar, dış ticaret hacmi ise; 5 milyar 39 milyon dolara ulaştı. Manisa’nın ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 119 olarak kayıtlara geçti.

Denizli’nin ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 136

Bornoz ve havlu üretiminin başkenti Denizli, 2017 yılının Ocak – Eylül döneminde 1 milyar 425 milyon dolarlık ithalata karşılık, 1 milyar 932 milyon dolarlık ihracata imza attı. Denizli’nin ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 136’ya ulaştı.

Rekor Aydın’ın oldu ithalatının üç katı ihracat yaptı

Aydın, 184 milyon dolarlık ithalata karşılık 483 milyon dolar ihracat yaparken, ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 263’a ulaştı ve Ege Bölgesi’nde ihracatının ithalatı karşılama oranında rekortmen oldu. Balıkesir, 377 milyon dolar ihracat yaparken, ithalatı 269 milyon dolarda kaldı. Balıkesir her 100 dolarlık ithalata karşılık 140 dolar ihracata imza attı. Su ürünleri ihracatının merkezi konumundaki Muğla 2017 yılının dörtte üçlük döneminde 324 milyon dolarlık ihracat rakamını hanesine yazdırırken, ithalatta ise; 184 milyon doları gördü. Muğla’nın ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 176 oldu. Türkiye’nin en önemli mermer ve yumurta ihracat merkezlerinden Afyon 2017 yılının Ocak – Eylül döneminde 91 milyon dolarlık ithalat yaparken, ihracatı 233 milyon dolara ulaştı. Afyon’un ihracatının ithalatı karşılama oranı yüzde 256 seyisinde gerçekleşti. Uşak 187 milyon dolar ihracata karşılık 184 milyon dolar ithalat yaparken, Kütahya 157 milyon dolar ihracata karşılık 134 milyon dolar ithalat gerçekleştirdi.



Gurur duyuyoruz

Ege Bölgesi’nin uzun yıllardır dış ticaret fazlası verdiğine dikkati çeken Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, bölgenin yüzyıllara dayanan ihracatçı geleneğinin bu başarıda kilit görevi üstlendiğini, Ege Bölgesi’nin ihracatçı kimliğinin gurur verdiğini kaydetti. Ege Bölgesi’nin dış ticaret fazlası veren özelliğinin Türkiye genelinde de oluşmasının en büyük temennileri olduğu bilgisini paylaşan Ünlütürk, “Türkiye’nin, dünya dış ticaretinden aldığı pay sürekli artıyor. Şu anda dünya dış ticaretinden yüzde 0.9’luk pay alıyoruz. 2023 yılında hedefimiz bu oranı yüzde 1.5’a çıkarmak. Bu amaçla İnovasyon, Ar-Ge ve Tasarım odaklı çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.







Basın Bülteni