EGD'DEN EKOVİTRİN'E ANLAMLI ÖDÜL

Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin geleneksel hale getirdiği “Yılbaşı buluşmaları ve ödül töreninin” 2017’ye girerken 12.si gerçekleştirildi. EGD’nin medya ve iş dünyası ile gerçekleştirdiği buluşma ve ödül töreni İstanbul’da Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) konferans salonunda yapıldı.Etkinliğin açılışında konuşan EGD Yönetim Kurulu Başkanı Celal Toprak, Türkiye'nin 2016'da belki 100 yılda görülebilecek zorluklar yaşadığını ifade ederek, "İnşallah 2017, bu zorlukların aşıldığı, barış, kardeşlik ve dostluğun pekiştiği, ekonominin çok öne çıktığı bir yıl olur." dedi. Toprak, 800'e yakın üyesiyle EGD'nin büyük dayanışma örneği sergileyen ve ülkedeki gelişmeler karşısında önemli refleksler gösteren bir dernek olduğunu söyledi. Ekonomi yayıncılığına katkı sağlayan gazete ve dergiler ile iş dünyasından önemli isimleri ödüller dağıtıldı. Ekovitrin de ekonomi dergiciliğindeki başarılı yayınlarından dolayı EGD tarafından ödüle layık görüldü. Ödülü Ekovitrin Genel Yayın Yönetmeni Bilal Koçak, Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu'nun elinden aldı. Bu anlamlı ödül törenine Ekovitrin Medya Grubu Kamuran Abacıoğlu ve Başkan Yardımcısı Şeref Özata da katıldı. Ekovitrin Genel Yayın Yönetmeni Bilal Koçak törende yaptığı konuşmada; Ekonomi Gazetecileri Derneği gibi önemli bir meslek örgütünün Ekovitrin’i ödüle layık görmesinin onur verici olduğunu belirterek şunları ifade etti: “Ekovitrin dergisi Ocak 2017 itibariyle 17. yayın yılına giriyor. Türkiye’de tek uluslararası aylık ekonomi haber dergisi olarak 17 yıldan bu yana hiç ara vermeden yayınlanıyoruz. 10 Ülkede temsilciliği olan Ekovitrin pozitif yayıncılığı ilke edinmiştir. Ekovitrin, yurtiçi ve yurtdışında başarılı Türk girişimcilerini destekleyen, ülkemizin moral değerlerini yükselten habercilik anlayışı ile yayın yapmaktadır. Ekovitrin Avrasya coğrafyasında tanınan marka bir dergidir. Ayrıca İngilizce olarak yayınladığımız Ekovitrin Global ekiyle de, Türkiye’nin ekonomisini dış dünyaya anlatıyoruz. Ekovitrin, 120 ülkede 40 bin dijital platformda okuyucularıyla buluşan önemli bir network ağına sahiptir.”Etkinlikte, Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Habertürk Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Selçuk Tepeli, Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ergün Diler, Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan, Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erdal Şafak, Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Kelkitlioğlu, Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel, Yurt Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Veysi Şahin, Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz, Yeni Çağ Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hayri Köklü, Yeni Birlik Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Okan Sarıkaya, Gözlem Gazetesi Kurucusu Çetin Gürel, Para Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Demir, Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen Ocakoğlu, Fortune Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Cüneyt Toros, Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Oya Yalıman, Anka Haber Ajansı Genel Müdürü Veli Özdemir, İhlas Haber Ajansı Genel Müdürü Hamit Arvas, Derin Ekonomi dergisi Yazı İşleri Müdürü Aşkın Baysal ve Turcomoney Genel Yayın Yönetmeni Kazım Kılıç da plaket aldı.