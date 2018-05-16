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EDS solar Kiremit Basına tanıtıldı

EDS solar Kiremit Basına tanıtıldı

16 Mayıs 2018 Çarşamba 11:47
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EDS solar Kiremit Basına tanıtıldı

İsviçre markası EDS Solar Kiremit ín Türkiye distribütörlüğünü alan Gül Çatı İnşaat' düzenlediği basın toplantısında Türkiye de her evin çatısına solar kiremit uygulaması yaparak evlerin ihtiyacı olan enerjiyi en ucuz yoldan, güneşten sağlayacakları vurgulandı. Toplantıya, EDS Kurucusu Christian Bauer, Avusturya-Türkiye Ticaret Odası Başkanı Yavuz Kuşçu ve Günder Genel Sekreteri Faruk Telemcioğlu ve basın mensupları katıldı.
Toplantıda, Gül çatı inşaatın 38 yıldır Çatı işleri yaptığını belirten Süleyman Temiz, çatıda kiremit kullanan her evde, her işyerinde elektrik üretmenin mümkün olduğunu vurguladı.
EDS Solar Kiremit Distribütörü Yegane Guliyeva ise, "İsviçre markası olan EDS Solar Kiremit'in Türkiye, Kıbrıs, Irak, Arap Emirlikleri ve Türk Cumhuriyetleri distribütörlüğünü üstlendiklerini ifade etti.

"SOLAR KİREMTİLERDEN YÜKSEK ENERJİ ELDE ETMEYİ HEDEFLEDİK"
Solar Kiremitleri üretirken üç temel noktayı hedef aldıklarının altını çizen EDS Kurucusu Christian Bauer da, " İlk önem verdiğimiz nokta estetik. Sonra sistem ve can güvenliğini hep göz önünde bulundurduk. Üçüncü nokta ise, kiremitlerden yüksek enerji elde etmemiz. Biz bu solar kiremitlerle her eve elektrik sağlıyoruz. Her evin bağımsız bir şekilde kendi elektrik ihtiyaçlarını gidermesini hedefliyoruz" dedi.
 

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