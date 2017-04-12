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Edremit'te 15 bin öğrenci çöp topladı

12 Nisan 2017 Çarşamba 15:38
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- Van'ın Edremit ilçe merkezinde ve Van Gölü kıyısında, 15 bin 500 öğrenci temizlik çalışması yaptı

Edremit'te 15 bin öğrenci çöp topladı
VAN (AA) - Van'da, Edremit Kaymakamlığı ve Belediye öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, ilçe merkezi ile Van Gölü kıyısında çöp topladı.

Hilmi Irak İlköğretim Okulu önünde toplanan 15 bin 500 öğrenciye eldiven, maske, poşet, yelek ve şapka dağıtıldı. 
Buradan hareket ederek ilçe merkezi ile Van Gölü kıyısında temizlik çalışması yapan öğrenciler, yaklaşık 60 ton çöp topladı. Toplanan çöpler poşetlere konularak belediye görevlilerine teslim edildi. Van Gölü kıyısında temizlik yapan öğrenciler havadan görüntülendi. 

Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin daha güzel ve temiz bir görünüme kavuşması için çalıştıklarını söyledi.

Öğrencilerle çok güzel bir çalışmaya imza attıklarını anlatan Çiçekli, şöyle konuştu:

"Temizlik çalışması yaptığımız bazı alanlarda ekolojik park yapacağız. Burası doğa harikası bir yer ama atılan atıklar, çöpler çok çirkin bir görüntü, koku ve kirlilik yaratıyor. Bu yaz bununla da mücadele edeceğiz. Buradan tüm vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum. Van Gölü'nü bize emanet edildiği gibi tertemiz şekilde bizden sonraki nesillere aktarmalıyız. Burayı turizme de kazandıracağız. Yürüyüş yolları, ahşap köprüler, tanıtım alanları, küçük kafeteryalar yapacağız."

Öğrencilerden Kader Teke ise ilçeyi temizleyerek güzel bir şeyler yapmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.
Teke, ilçenin temizlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Anadolu Haber Ajansı
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