Edirne'nin kurtuluşunun 94. yıl dönümü

EDİRNE (AA) - Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 94'üncü yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Edirne Valisi Günay Özdemir, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Salim Afgün, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Türk Musevi Cemaati, Saraçlar Caddesi'ndeki Atatürk anıtına çelenk koydu. Belediye bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Türk Hava Kurumuna (THK) ait paramotor, Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Cumhuriyet fazilettir" sözlerinin yazılı olduğu pankartla tören alanının üzerinde bir süre uçtu.

Törene CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Talat Paşa Asfaltı'nda devam eden törende kurtuluş günü öğrenciler tarafından canlandırıldı.

- "Bu millet bağımsızlığı tehlikeye düştüğünde bir olmasını bilen bir millettir"

Belediye Başkanı Gürkan, yaptığı konuşmada, törenlere Bulgaristan, Kosova ve Sırbistan'dan misafirlerin katıldığını söyledi.

Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Malazgirt'ten Edirne savaşlarına, İstanbul'un fethinden Çanakkale'ye, Kurtuluş Savaşı'ndan 15 Temmuz'a, vatanlarını korumak için canları ve kanlarını gözlerini kırpmadan veren şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirten Gürkan, şunları kaydetti:

''Türk milletinin birliği ve dirliği, vatan ve millet sevgisi karşısında hiçbir terör örgütü başarılı olamadı, olamayacak da çünkü Çanakkale Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda, 15 Temmuz'da gördük ki bu millet bağımsızlığı, istiklali tehlikeye düştüğünde aynı o 1919 ruhu gibi, Kuvayımilliye ruhuyla bir olmasını, iri olmasını, diri olmasını bilen bir millettir.

Bu millet bağımsızlığını, bölünmez bütünlüğünü korumak için her türlü siyasi düşünceyi, her türlü ayrışmayı, her türlü düşünceyi bir tarafa bırakarak, 'Söz konusu vatansa gerisi teferruattır' diyen büyük bir millettir."

Gürkan, dün Adana'daki terör saldırısında iki vatan evladının şehit olduğunu hatırlatarak, "Kendilerine Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize sabırlar diliyorum. Değerli İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu da bugün kurtuluş bayramımız vesilesiyle aramızda olacaktı ancak bu menfur saldırı nedeniyle katılamadı. Adana'ya gitmek zorunda kaldı. Buradan da sayın bakanımızın Edirnelilerin kurtuluş bayramımızı kutladığını bildirmek isterim. Kendilerine de saygılar sunuyorum." diye konuştu.

Halk oyunları gösterisinin ardından oda, borsa, sivil toplum kuruluşlarının kortej geçişi gerçekleştirdi, vatandaşlara süpürge, Edirne bebekleri ve badem ezmesi gibi çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Anadolu Haber Ajansı