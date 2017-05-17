Eda Ersoy Tombakoğlu Güven Tazeledi

1989 yılında kurulan ASİAD’ın 16. Olağan Genel Kurulu Ankara’da yapıldı. Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’ndan sonra yönetim ve denetim kurulu raporları okundu. Önceki görev dönemine ait hesapların ibrasından sonra yeni yönetim ve denetim kurulu üyelikleri için seçimlere geçildi. Eda Ersoy Tombakoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu bir dönem daha görev yapmak üzere yeniden seçildi.

Eda Ersoy Tombakoğlu yaptığı konuşmada, kendisi ve yönetim kurulu üyelerine gösterdiği teveccühten dolayı üyelere teşekkür etti.

Yeni dönemde Dernek faaliyetlerine hız kesmeden devam edeceklerini ifade eden Tombakoğlu, şunları söyledi:

“1989 yılında kurulan derneğimiz, diğer illerde de çok sayıda İşadamları derneklerinin kurulmasında rol oynamış ve öncülük etmiştir. ASİAD, başta Ankara ve Türkiye ekonomisine katkı sunmak, iş dünyası ve devlet otoriteleri arasında köprü görevi üstlenmek, toplumsal projelerde yer alarak karar vericiler ve uygulayıcılar nezdinde topluma fayda sağlamayı amaç edinmiştir. Başkanı olduğum dernekte yeniden bu göreve getirilmek benim için onur vesilesi olmuş ve çalışma azmi ve çabamızı daha da artırmıştır. Tüm üye ve destek verenlerimize teşekkürü bir borç bilirim. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan böyle de projelerimiz hız kesmeden sürecek. Yaptığımız uluslararası zirveler farklı konu ve alanlarda devam edecek. Birlik olmak ve işbirliklerini artırmak için başta üyelerimiz olmak üzere tüm iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları ile projeler üretmeye devam edeceğiz. ”

Ankara Sanayici ve İşadamları Derneği (ASİAD) Başkanlığına yeniden seçilen Eda Ersoy Tombakoğlu, iş dünyasına ve ülke ekonomisine hizmet temelli çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini söyledi.