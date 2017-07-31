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Ebru Coşar Erikli & Nestlé Waters Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü oldu

31 Temmuz 2017 Pazartesi 12:00
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Erikli & Nestlé Waters Türkiye İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne Ebru Coşar getirildi.

Ebru Coşar Erikli & Nestlé Waters Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü oldu
İthalat, Satın Alma ve İnsan Kaynakları yönetimi alanlarında 23 yıllık deneyime sahip Ebru Coşar, kariyerine 1994 yılında Kalite Güvence Mühendisi olarak başladı. Coşar, 2000 - 2007 yılları arasında Danone Türkiye’de Satın Alma Müdürü olarak çalıştı ve ardından Nestlé Türkiye’de sırasıyla Satın Alma Grup Müdürü, İnsan Kaynakları Geliştirme Müdürü ve Satış, Yiyecek & İçecek İş Birimleri, Pazarlama Hizmetleri ve Kurumsal İletişim departmanlarından sorumlu İnsan Kaynakları İş Ortağı olarak görev yaptı. Bu sürede sivil toplum kuruluşları, ILO ve Çalışma Bakanlığı ile birlikte “Fındık Tedarik Zincirinde Çocuk İşçiliğin Önlenmesi” projesine önemli katkılar sağladı.

Erikli & Nestlé Waters Türkiye İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevine atanan Coşar, Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden mezun.
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